Voli Etiopia, tre nuovi scali nel network Ethiopian Airlines

Sono ben tre i nuovi aeroporti nazionali in cui opererà Ethiopian Airlines : la compagnia africana volerà anche da Negele Borena, Gore Metu e Debre Markos ed è pronta ad avviare i collegamenti verso le nuove destinazioni entro metà aprile 2026 .

«L’inaugurazione di questi tre nuovi aeroporti e l’avvio dei servizi passeggeri rappresentano un traguardo significativo per Ethiopian Airlines e per l’intera nazione. Questa espansione testimonia il nostro costante impegno nel migliorare la connettività all’interno dell’Etiopia e costituisce un forte impulso alla crescita economica e allo sviluppo regionale. La nostra missione è costruire una rete di trasporto aereo inclusiva e integrata, capace di sostenere le comunità, creare nuove opportunità economiche e supportare lo sviluppo nazionale, rendendo i viaggi aerei sicuri, affidabili ed efficienti accessibili a tutti», ha sottolineato il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew.