Voli Etiopia, tre nuovi scali nel network Ethiopian Airlines
Sono ben tre i nuovi aeroporti nazionali in cui opererà Ethiopian Airlines: la compagnia africana volerà anche da Negele Borena, Gore Metu e Debre Markos ed è pronta ad avviare i collegamenti verso le nuove destinazioni entro metà aprile 2026.
Ethiopian Airlines prevede di operare tre voli settimanali verso ciascuna delle nuove destinazioni che ora in totale salgono a 26, rafforzando ulteriormente la connettività aerea all’interno dell’Etiopia.
«L’inaugurazione di questi tre nuovi aeroporti e l’avvio dei servizi passeggeri rappresentano un traguardo significativo per Ethiopian Airlines e per l’intera nazione. Questa espansione testimonia il nostro costante impegno nel migliorare la connettività all’interno dell’Etiopia e costituisce un forte impulso alla crescita economica e allo sviluppo regionale. La nostra missione è costruire una rete di trasporto aereo inclusiva e integrata, capace di sostenere le comunità, creare nuove opportunità economiche e supportare lo sviluppo nazionale, rendendo i viaggi aerei sicuri, affidabili ed efficienti accessibili a tutti», ha sottolineato il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew.
Con l’integrazione delle nuove destinazioni nel proprio network, Ethiopian Airlines conferma inoltre l’attenzione verso la modernizzazione dell’esperienza di viaggio nazionale, attraverso interventi di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.