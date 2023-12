Voli green, in campo Cdp:

“Una roadmap per l’Italia”

Oggi la sfida centrale per vettori e gestori di scali aeroportuali, già impegnati nel soddisfare la ripresa della domanda globale post pandemia, è la decarbonizzazione. Sebbene il peso del settore sia relativamente ridotto (circa 2,5%) rispetto alla quota globale di emissioni CO2, queste sono aumentate notevolmente negli ultimi anni.

Un primo efficace contributo per conseguire la neutralità climatica – come sottolinea il nuovo brief degli analisti di Cassa Depositi e Prestiti sullo stato del trasporto aereo – è rappresentato dall’adozione di nuovi carburanti sostenibili per l’aviazione, ovvero i Saf – Sustainable Aviation Fuel, in grado di contribuire per quasi due terzi all’obiettivo grazie alla riduzione delle emissioni fino all’80% rispetto ai combustibili tradizionali. Benefici di lungo termine potranno derivare anche dallo sviluppo di nuovi sistemi di propulsione (elettrici o a idrogeno) ancora in fase di studio.

Un obbiettivo raggiungibile con investimenti attivabili in tempi più rapidi è la transizione delle infrastrutture aeroportuali da realtà energivore a veri e propri hub energetici, iniziando dalla realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione di carburanti sostenibili. Inoltre, l’evoluzione degli scali in ottica di autoproduzione, con interventi di implementazione di sistemi fotovoltaici o a idrogeno consentirà di soddisfare l’alto fabbisogno energetico degli asset delle aree aeroportuali e di tutte le operazioni di terra in modo sostenibile.

Lo studio appena pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti individua quindi alcune auspicabili linee di azione a favore del settore del trasporto aereo italiano al fine, da un lato, di accompagnare gli scali aeroportuali verso il raggiungimento degli obiettivi di emissioni net-zero entro il 2050, e dall’altro di promuovere una crescita integrata sia a livello di sistema aeroportuale nazionale che in una logica intermodale.

Per Cassa Depositi e Presti è questa la “roadmap” da seguire: