Spinta sull’Europa con nuovi incentivi ai tour operator per voli charter e attività di comarketing. Sempre più collegamenti aerei, anche low cost. E una tripla direttrice in termini di target: turismo religioso, avventura e benessere. Sono i piani per il 2023 del Jordan Tourism Board, l’ente di promozione turistica della #Giordania Abbiamo intervistato in Spagna, nel corso di #Fitur , il suo managing director Abed Al Razzaq Arabiyat, che ci ha svelato progetti che posizionano il Paese nel gotha delle destinazioni mediorientali.Di Alex Paiella