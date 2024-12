Voli illimitati a prezzo fisso, ora Wizz Air rilancia All You Can Fly

Dopo un debutto da record ad agosto scorso, lo speciale pass è esaurito in sole 48 ore, Wizz Air rilancia All You Can Fly che è già disponibile sul sito web della compagnia al prezzo di 599 euro e in numero limitato.

Questo pass consente ai titolari di prenotare voli per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 Paesi, su 800 rotte operate da Wizz Air. Risulta ideale, chiaramente, per i frequent flyer alla ricerca di nuove esperienze; l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito.

Wizz Air, inoltre, fa sapere che dall’introduzione del programma ad agosto il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più gettonate sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato due/tre viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly.

Gli extra come bagagli e selezione dei posti non sono inclusi e possono essere acquistati separatamente; sono disponibili solo voli internazionali con i posti soggetti a disponibilità.

