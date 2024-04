Voli per Israele: chi cancella e chi torna

Dopo due giorni di stop, i voli di Ita per Israele tornano operativi sia oggi che domani. In seguito all’escalation delle tensioni in Medio Oriente, la compagnia aveva sospeso il servizio domenica e lunedì. Anche Wizz Air riparte già oggi dopo aver soppresso il servizio sabato, domenica e lunedì, anche se non sono esclusi cambiamenti di programma.

easyJet, invece, ha cancellato i voli, scrive Travel Mole, almeno sino alla fine di questa settimana. “A causa dell’evolversi della situazione in Israele – comunica il vettore britannico – sospese temporaneamente le operazioni fino al 21 aprile. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio hanno sempre la massima priorità”. A partire dal 3 giugno, intanto, Ryanair riprenderà i voli da e per Tel Aviv.

Anche Air Canada, Delta, Iberia e Lufthansa hanno cancellato i voli per Tel Aviv fino a nuovo ordine. In generale l’aggravarsi della crisi, dopo il lancio di missili dall’Iran contro Israele, ha indotto i vettori che operano sulle rotte a lungo raggio Asia-Europa a modificare le tratte. Qantas sta dirottando i voli tra Australia ed Europa per evitare di sorvolare il Golfo Persico e l’Iraq. Aggiunta una sosta per il rifornimento a Singapore per la tappa Perth-Londra.

Anche Emirates ed Etihad hanno annunciato modifiche alle rotte per evitare lo spazio aereo su alcune zone di conflitto in Medio Oriente. British Airways, invece, ha temporaneamente sospeso i voli da e per l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (Eau) per motivi di sicurezza.

In generale, dopo il raid di Teheran contro Israele, sono stati diramati avvisi di viaggio urgenti in 18 Paesi, tra cui Egitto e Dubai, con sconsigli a pioggia da parte dei vari Stati e il rischio di concreto di una “quarantena” allargata. In Italia nessuno sconsiglio esplicito della Farnesina, ma il “suggerimento” di rinviare i viaggi nell’area.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet.