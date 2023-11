Voli per la Sicilia a 400 euro: è allarme pre Natale

Volo di sola andata Roma-Catania? 400 euro. Ok, il prezzo “non è giusto”, ma è quanto ci ha segnalato pochi giorni fa a un lettore dell’Agenzia di Viaggi Magazine, costretto a scendere in Sicilia in tutta fretta: «Avevo urgenza di partire per assistere mia madre di 85 anni che era caduta dalle scale ed era ricoverata in ospedale: io sono figlio unico, particolare non trascurabile. Quello che colpisce è che si sta creando un “cartello” delle compagnie aeree, perché più si va avanti e più si riduce il divario tra i costi dei voli di linea e quelli delle low cost».

Caro voli, dov’eravamo rimasti? Sarà un caso, ma scatta il countdown per le vacanze di Natale e la telenovela estiva torna in primo piano, come denuncia anche il presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio, Franco Gattinoni: «Con l’approssimarsi delle feste, puntualmente, è tornato il caro voli per spostarsi su e dalle Isole maggiori, va convocato subito un tavolo istituzionale».

Il governo aveva già affrontato di petto la questione a inizio agosto con un decreto legge ad hoc, contestato in particolare da Ryanair, che era passata al contrattacco riducendo le rotte sulla Sardegna. Costretto a una rapida retromarcia, l’esecutivo ha passato la palla all’Antitrust, ma il caro voli non è mai passato di moda: l’Ue ha chiesto spiegazioni ai vettori e le agenzie di viaggi hanno puntato il dito contro «le compagnie che stanno facendo “cartello”», ha fatto notare la presidente di Maavi, Enrica Montanucci, che ricorre allo stesso termine usato del nostro lettore. A margine del Wtm di Londra il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha promesso che il governo tornerà ad occuparsene presto.

Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, e Gattinoni rincara la dose: «Le tariffe e i costi aggiuntivi, più o meno trasparenti, stanno nuovamente limitando il diritto alla mobilità dei cittadini italiani e dei turisti stranieri, con difficoltà per le agenzie di viaggio che lavorano sulle tratte nazionali o sull’incoming che poi prevede spostamenti interni all’Italia».

A volare, insomma, sono soprattutto le tariffe: «Non è accettabile – tuona Gattinoni – che andare in Sicilia o in Sardegna costi più che volare su New York. L’Antitrust ha già aperto un’istruttoria sul mercato che riguarda la Sicilia e noi abbiamo dato il nostro contributo in termini di dati e informazioni Ma è chiaro che, a fronte di un mercato tutt’altro che sano e competitivo, servono soluzioni di sistema e un ridisegno strategico complessivo del settore dei voli».

Un colpo al cerchio e uno alla botte: il decreto Asset non basta, conclude il presidente Fto: «Le misure governative non possono risolvere tutti i problemi, ma è necessario che i vettori rispettino il lavoro di tutti gli operatori della filiera, a cominciare da agenzie di viaggio e tour operator, e che osservino tutte le tutele previste per il viaggiatore dal Regolamento 261 del 2004»