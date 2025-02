Voli Sardegna, bando per 67 nuove rotte

La Sardegna si prepara a spiccare il volo con un progetto ambizioso: la Giunta regionale ha dato il via libera al bando ‘Nuove Rotte’, un’iniziativa pensata per migliorare la connettività dell’Isola, favorire la mobilità dei cittadini e potenziare l’afflusso turistico durante tutto l’anno. Con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per il biennio 2025-2026, la Regione punta a incentivare l’attivazione di 67 nuove tratte aeree, coprendo il 50% dei costi aeroportuali sia in partenza che in arrivo.

Tra le rotte più attese da segnalare i collegamenti diretti con gli Stati Uniti, con voli da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia, pensati per intercettare l’interesse crescente dei turisti americani verso la Sardegna, un modo anche per incentivare e intercettare il turismo delle radici.

Grande attenzione agli hub strategici, con l’inserimento di Istanbul, porta d’accesso verso l’Asia e altre destinazioni globali. Il bando prevede inoltre un rafforzamento dei collegamenti europei, coinvolgendo città di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia e altri Paesi.

Novità anche sul fronte nazionale e regionale: tra le tratte inedite spicca il collegamento con Lamezia Terme, che faciliterà gli spostamenti tra Sardegna e Calabria, mentre per la prima volta si apre alla possibilità di attivare voli interni tra Alghero, Cagliari e Olbia. In risposta alle difficoltà dei trasporti marittimi, debutta inoltre la rotta Cagliari-Ajaccio, che mira a rafforzare i legami con la Corsica.

«Con il bando ‘Nuove Rotte’ – ha dichiarato l’assessore dei Trasporti, Barbara Manca – facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo. Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola».

«Vogliamo promuovere la nostra splendida Isola e renderla sempre più raggiungibile da parte dei visitatori di tutto il mondo, incrementando sempre di più le presenze turistiche», ha aggiunto l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.

Prime reazioni positive da parte dei sindacati. «Il bando della Giunta regionale – ha affermato il segretario generale Cisl Sardegna, Pier Luigi Ledda – va nella direzione da tempo da noi indicata: considerare trasporti e turismo in un’ottica di strettissima correlazione, con un approccio integrato che punti a trasformare le sfide infrastrutturali e turistiche dell’isola in opportunità concrete, con particolare attenzione ai collegamenti aerei, alla destagionalizzazione del turismo e all’integrazione delle filiere agroalimentari».

Negli ultimi mesi sul fronte della connettività della Sardegna, tema fortemente sentito sul territorio e sempre attuale, da registrare anche l’attivismo di Ita Airways che ha incrementato i voli su Alghero, operando i servizi aerei in continuità territoriale.

Con questo nuovo bando, che sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale della Regione, adesso le compagnie aeree interessate potranno presentare la propria candidatura per operare le nuove tratte nei prossimi anni. Un’iniziativa che segna un passo in avanti per rendere la Sardegna una destinazione sempre più accessibile e competitiva a livello internazionale.