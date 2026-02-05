Voli Sardegna in continuità: biglietti presto in vendita

05 Febbraio 11:49 2026

Entra finalmente nel vivo della fase operativa la nuova continuità territoriale aerea in Sardegna: infatti sono in fase di perfezionamento i servizi su cinque delle sei rotte previste, che saranno assicurati dal vettore Aeroitalia. Per tre collegamenti – Olbia-Milano, Olbia-Roma e Cagliari-Roma – la compagnia ha già scelto di operare senza compensazioni economiche.

Nei giorni scorsi l’assessorato regionale ai Trasporti ha rilasciato i nulla-osta sui programmi operativi presentati e può essere avviata la vendita dei biglietti. Su queste tratte non è previsto alcun onere per la Regione, che potrà così riallocare le risorse stanziate verso altri interventi nel settore dei trasporti. Le altre compagnie che hanno partecipato alla procedura, Ita Airways e Volotea, hanno a loro volta la possibilità di accettare l’operatività senza compensazione e rinunciare ai contributi pubblici, alle condizioni stabilite dal nuovo assetto della continuità territoriale.

Per le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma, le gare sono state aggiudicate ad Aeroitalia, unico vettore ad aver presentato un’offerta.

«Con il nuovo decreto ministeriale abbiamo puntato a migliorare la qualità del servizio – ha spiegato alla stampa l’assessore ai Trasporti della Regione Barbara Manca — Le compagnie non vengono più selezionate soltanto in base al prezzo, ma anche sulla capacità di assicurare standard più elevati e un servizio complessivamente migliore. Questo ha richiesto analisi e verifiche approfondite».

Resta l’eccezione della rotta Alghero-Milano Linate, per la quale purtroppo nessun vettore si è candidato, rendendo necessario un nuovo bando dedicato. Una criticità attenuata dalla proroga del servizio attuale, operato da Ita Airways fino a ottobre 2026. Per l’assessorato ai Trasporti della Regione questo arco temporale dovrebbe essere sufficiente a individuare un vettore di riferimento.

