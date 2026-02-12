Voli Sardegna, scatta la “nuova” continuità territoriale

Dal 29 marzo 2026 la continuità territoriale aerea in Sardegna entra in una nuova fase. Come segnalato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde in un post su Facebook, sono in vendita i biglietti relativi alle rotte assegnate.

Residenti e lavoratori, quindi, potranno viaggiare a tariffe significativamente più basse sulle principali tratte da e per Roma Fiumicino e Milano Linate dagli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

«La nuova continuità – spiega Todde – rappresenta un risultato ottenuto nel rispetto delle normative europee e in uno dei momenti più complessi per il mercato aereo internazionale, segnato dalla carenza di aeromobili e dalla saturazione degli slot aeroportuali. Raggiunto quest’obiettivo, concentreremo il lavoro sul miglioramento degli strumenti accessori della mobilità aerea su cui la Regione può intervenire, dai rimborsi ai passeggeri alle nuove rotte».

𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗙𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡 𝗔𝗘𝗥𝗢𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔

Cagliari–Roma Fiumicino 49,45 euro + 68,01 euro, circa 118 euro a/r

Cagliari–Milano Linate 62,43 euro + 73,43 euro, circa 136 euro a/r

Olbia–Roma Fiumicino 51,17 euro + 68,01 euro, circa 119 euro a/r

Olbia–Milano Linate 66,57 euro + 75,85 euro, circa 142 euro a/r

Alghero–Roma Fiumicino 50,58 euro + 68,01 euro, circa 119 euro a/r

𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗔𝗟𝗚𝗛𝗘𝗥𝗢–𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢

Il collegamento è garantito da Ita Airways fino a ottobre 2026. La Regione procederà alla pubblicazione di un nuovo bando dedicato.

𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗦𝗨𝗜 𝗡𝗨𝗖𝗟𝗘𝗜 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥𝗜

Nota le differenze. Una famiglia di quattro persone (due adulti, un tredicenne e un bambino) oggi spende circa 537 euro per un viaggio a/r Cagliari–Roma Fiumicino. Dal 29 marzo potrà usufruire di un risparmio compreso tra 100 e 140 euro su un singolo viaggio. Restano invariate le condizioni relative a bagaglio incluso, possibilità di cambio e flessibilità del titolo di viaggio.

𝗙𝗥𝗘𝗤𝗨𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗘 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗜𝗖𝗖𝗛𝗜

Il new deal prevede un aumento delle frequenze e una migliore distribuzione degli orari. I voli aggiuntivi vengono attivati anche con una soglia di riempimento più bassa: si passa dal 91% all’80% della capienza.

𝗖𝗛𝗜 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗙𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜

Le tariffe sono dedicate ai cittadini residenti in Sardegna e alle categorie già previste dal sistema di continuità territoriale: persone con disabilità e con invalidità pari o superiore all’80%; passeggeri di età compresa tra i 2 e i 21 anni; studenti universitari fino ai 27 anni; Over 70.

Nel nuovo modello si aggiungono: militari in servizio lavorativo in Sardegna; sportivi agonisti, non professionisti, appartenenti a società sportive sarde; lavoratori con sede stabile e continuativa nell’Isola.

𝗔𝗚𝗘𝗩𝗢𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗭𝗢 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜

Accedono alle tariffe agevolate – attraverso presentazione di autocertificazione – anche: residenti fuori Sardegna con parenti fino al terzo grado residenti nell’Isola; lavoratori occasionali; assistenti di familiari beneficiari della legge 104 e ai tutori di residenti sardi. Sono valide tutto l’anno.

Il loro biglietto è pari alla tariffa residenti piú un piccolo sovrapprezzo, comunque non più a prezzo intero in libero mercato.

La tariffa scontata viene estesa ai minori fino a 14 anni, superando il precedente limite dei 12.

𝗖𝗢𝗜𝗡𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜

In questo modo la Sardegna potenzia i collegamenti con il resto del mondo. Grazie agli accordi con Air France, Klm, Delta Air Lines, Etihad Airways e Qatar Airways è possibile acquistare un unico biglietto per i voli in prosecuzione da Roma e Milano, riducendo disagi e coincidenze perse, migliorando la continuità complessiva del viaggio.