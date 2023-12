Volo diretto Palermo-New York: aperte le vendite Neos

Palermo e New York tornano a essere collegate da un volo diretto. Come anticipato qui, Neos ha annunciato il nuovo collegamento tra l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo e New York Jfk, a partire dal 9 giugno 2024 e per tutta la stagione estiva. Le vendite sono aperte.

La nuova rotta della compagnia aerea italiana parte di Alpitour World opererà con due frequenze alla settimana: partenza dall’Italia ogni martedì e domenica con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti (capacità aerea pari a 710 posti settimanali). Ogni lunedì l’aereo decollerà alle 17 da New York e arriverà a Palermo il martedì alle 7.20, ripartendo da Palermo alle 11.25 e arrivando a New York alle 14.50. Ogni sabato l’aereo decollerà alle 17 da New York e arriverà a Palermo la domenica alle 07.20, ripartendo alle 11.25 alla volta di New York dove si atterrerà alle 14.50.

Il nuovo volo intercontinentale – l’unico diretto dalla Sicilia agli Stati Uniti e operato da un vettore italiana – rappresenta un’importante opportunità per l’isola in termini di traffico outgoing e di incoming, senza dimenticare l’elevato numero di connazionali residenti nella Grande Mela.

«Avevamo annunciato il possibile ritorno del volo per New York – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – E siamo contenti che Neos abbia accettato di aprire una rotta così importante da e per la Sicilia».

L’aeroporto Jfk è a circa 25 chilometri da Manhattan ed è ben servito dai mezzi di trasporto: dai taxi, alle navette private e condivise, da metropolitana o treno.

«Questo nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi leisure e business tra l’Italia e gli Stati Uniti con l’obiettivo iniziale di trasportare circa 20.000 passeggeri nell’estate 2024 – afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos – È il risultato di una visione che ha mantenuto costanti nel tempo gli investimenti nella crescita di flotta e rotte, incrementando in modo continuativo l’attività di linea, pur mantenendo elevati standard di ospitalità e accoglienza a bordo e garantendo puntualità e stabilità degli operativi».

Palermo-New York è una rotta «dal forte valore simbolico, culturale ed è anche un fenomenale ponte per la promozione turistica della Sicilia negli Stati Uniti d’America e viceversa – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – Per questo abbiamo lavorato con impegno per far ripartire, grazie a Neos, questo volo diretto: abbiamo un tesoro unico da far conoscere al mercato americano, storia e tradizioni. Ma c’è anche il senso di un legame forte e genuino da coltivare: quello con gli italoamericani che vogliono vivere la Sicilia come loro terra d’origine. Ed è un impegno che è necessario promuovere».