Volo Malpensa-Bangkok al via: l’avventura Thai riparte dopo 4 anni

MILANO MALPENSA – La fragranza, l’eleganza del tailor made, il sapore della primizia. Il volo TG941 di Thai Airways International, sul quale ci siamo appena imbarcati, riannoda i fili della storia fra Italia e Thailandia dopo il quadriennio di stop per il Covid. E, in qualche modo, richiama il filo colorato delle splendide divise delle hostess, fatte a mano con il materiale riciclato proveniente dalle bottiglie di plastica distribuite a bordo. Sembrano solo particolari, ma non è così.

Benvenuti a Milano Malpensa, cielo grigio, caldo non troppo opprimente, flusso turistico già buono. Il volo della Thai – che opera sul mercato italiano da oltre 40 anni – è una primizia nel vero senso della parola, a partire dalla data della rinascita della tratta non stop, primo luglio. Ma anche la prima volta con frequenza giornaliera della rotta tra l’aeroporto milanese e lo scalo internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi (Bkk). Prima di arrivare a destinazione ci attendono circa 10 ore di volo a bordo di un Boeing 787 Dreamliner, configurato in due classi di servizio, con un elevato comfort e servizi di intrattenimento all’avanguardia e un tocco di ospitalità thailandese. Insomma, passare il tempo non sarà un problema.

Ah già, a proposito di servizi: in alta quota per la prima volta si beve vino italiano, come l’Amarone, e si gusta caviale di Treviso: l’azzurro resta in quota, nonostante la fragorosa caduta a Euro 2024.

Il ripristino dei voli diretti tra Milano e Bangkok offre ai passeggeri un accesso ancora più agevole a tutte le destinazioni del network di Thai, con coincidenze per proseguire il proprio viaggio verso numerose destinazioni finali tra sud est asiatico ed Estremo Oriente, tra cui Giappone, Vietnam, Cambogia Filippine, Corea del Sud, Malesia e Australia.

«Siamo entusiasti di annunciare la ripresa dei collegamenti nostop tra l’Italia e la Thailandia – ha sottolineato, a margine della cerimonia inaugurale a Malpensa, Rithavee Plikarnon – team lead France, Italy, Belgium and United Kingdom, commercial department di Thai Airways International – È stato un vero piacere dare il benvenuto ai passeggeri in partenza per Bangkok (insieme ad alcuni giornalisti, compreso chi scrive, ndr). La reintroduzione dei voli diretti tra Milano e Bangkok rappresenta un’opportunità straordinaria, sia per chi viaggia per piacere che per lavoro e offre un collegamento giornaliero fra due delle città più vibranti e dinamiche dell’Europa e del sud est Asiatico».

A seguire, il saluto di Aldo Schmid, aviation marketing negotiations & traffic rights manager, Sea Aeroporti di Milano: «Thai torna sul mercato italiano oltre quattro anni dopo la sospensione per la pandemia e per la prima volta con una frequenza giornaliera tra Malpensa e Bangkok. Il servizio consentirà di offrire non solo un comodo collegamento diretto tra le due grandi capitali della moda, ma anche di soddisfare la crescente domanda sulle rotte tra Milano e i Paesi Asean, l’Asia orientale e l’Australia, una macroregione in grande crescita e ricchissima di destinazioni interessanti sia per i flussi turistici che per il business».

«A nome di Sea – ha concluso Schmid – esprimo rinnovato apprezzamento per la scelta di Thai, che conferma la leadership di Milano Malpensa tra i primi scali europei per numero di connessioni dirette sull’Estremo Oriente e rafforza la storica partnership tra le due aziende. Con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 Paesi».

Thai si è posizionata tra le 10 migliori compagnie al mondo in tre diverse classifiche del 2024 di Skytrax: World’s Best airport services, World’s Best airline cabin crew e Best airline staff in Asia. Intanto, in Thailandia si va verso l’approvazione di un maxi visto da 60 giorni, mentre non sarà introdotta la tassa di soggiorno, come invece aveva previsto il governo precedente.

THAI AMPLIA LA PARTNERSHIP CON AMADEUS

Intanto, è stata ampliata la partnership tecnologica tra Thai Airways e Amadeus: comprende la distribuzione di tutti i contenuti, il rinnovo completo dei canali digitali con la Digital Experience Suite di Amadeus e l’implementazione di soluzioni all’avanguardia per il revenue management e i sistemi di pagamento.

La compagnia aerea ha rinnovato e ampliato il suo accordo di distribuzione con Amadeus per migliorare ulteriormente la propria offerta retail di viaggi. Gli agenti di viaggi Amadeus in Thailandia continueranno ad accedere al contenuto nazionale di Thai Airways.

Thai rinnoverà anche il proprio sito web e i canali di prenotazione mobile per offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio fluida e personalizzata. Amadeus Reference Experience fornirà un’interfaccia utente moderna, responsive e personalizzabile. Il sito web e i canali mobili di Thai Airways saranno aggiornati grazie a un potente flusso di prenotazione che consentirà ai viaggiatori di cambiare strumento per tutto il viaggio. I viaggiatori saranno anche in grado di gestire da soli le prenotazioni dei voli end-to-end, il check-in e le disruption.

Il vettore ha implementato Amadeus Travel Ready, che consente ai viaggiatori internazionali di verificare i propri documenti di viaggio (passaporti e visti) durante il processo di check in online risparmiando tempo in aeroporto.

Infine, la compagnia aerea utilizzerà la Xchange Payment Platform (Xpp) di Outpayce, la divisione pagamenti di Amadeus, che consente di accettare facilmente una vasta scelta di carte e metodi di pagamento alternativi per i viaggiatori.