Volonclick, bilancio annuale: +52% di partenze

Un ottimo 2024 in casa Volonclick, tour operator online del Gruppo Volonline, che ha chiuso con il 52% di partenze in più rispetto al 2023, anno che già si era concluso con un aumento del 46%.

Luigi Deli, founder e ceo di Volonline Group, ha commentato: «Un risultato importante, che ha superato il già ambizioso budget pianificato. Per quanto riguarda il 2025, le prenotazioni confermate si attestano già a più del doppio dell’intero fatturato degli anni pre Covid e hanno superato il 30% di tutto il 2024, a conferma di come il posizionamento di Volonclick sia completamente cambiato negli ultimi anni. Da self booking tool riservato agli agenti di viaggi, Volonclick oggi ha sempre più un Dna da tour operator».

Bene anche la vendita di pacchetti con uno share del 69% rispetto a tutto il venduto, risultato estremamente positivo, che però non batte quello del 2023 ancora più performante con uno share del 75%.

«Un decremento fisiologico dovuto all’aumento di vendita dei volumi di closed tour, ma anche di solo hotel, voce che cresce grazie alla competitività dei contratti alberghieri diretti della piattaforma del fornitore EasyHotelXml che, proprio in virtù dell’unicità di alcuni contratti alberghieri leisure, è diventato un prodotto distintivo e molto strategico dell’operatore», ha aggiunto Luca Adami, brand general manager di Volonclick.

Tra le destinazioni più prenotate nel 2024 su Volonclick, i primi sei posti sono occupati dalle grandi metropoli internazionali: al primo posto c’è New York, seguita da Parigi, Barcellona, Londra, Lisbona e Dubai. Seguono Malta, Budapest, Bangkok e Tenerife. Solo per il periodo ottobre e dicembre 2024, in ordine di classifica, le prime sono sempre New York e Parigi, ma avanza Dubai seguita da Londra, Budapest, Barcellona, Praga, Bangkok, Marrakech, Sharm el-Sheikh.

Le foto pubblicate sono state inviata dall’ufficio stampa di Volonclick