Volonline, appuntamento il 25 settembre con l’Air Day

Il Gruppo Volonline guidato da Luigi Deli chiude la stagione degli eventi con 105 attività realizzate tra settembre 2023 e giugno 2024, ma è già al lavoro su un format innovativo previsto in sede il prossimo 25 settembre.

Si tratta dell’Air Day, dedicato alla flight consolidation, durante il quale le compagnie aeree potranno incontrare gli agenti di viaggi, rispondere alle loro richieste e partecipare tutti insieme a momenti di networking.

Parliamo di un format che ha riscosso un grande successo: appena lanciato, nel giro di 48 ore, gli slot dedicati alle compagnie aeree erano già tutti prenotati.

«A fine giugno sospendiamo le attività di formazione ed eventi perché gli agenti di viaggi sono impegnati nelle vendite estive, ma riprenderemo a settembre con un nuovo e ricco calendario», commenta Marta Tampieri, che coordina le attività di co-marketing e gli eventi del Gruppo Volonline.

Nel corso dell’anno, la partecipazione delle agenzie di viaggi è stata sempre molto qualificata e attenta. «Dare un numero medio di partecipanti non è possibile perché dipende da molti fattori: possiamo dire che non siamo scesi mai sotto i 30 e siamo arrivati anche a 135 presenze e che abbiamo pertanto superato i 3.500 partecipanti annuali – prosegue Tampieri – Nei nuovi uffici, inaugurati poco meno di un anno fa, disponiamo di una sala riunioni che ci consente di organizzare training per un selezionato numero di agenzie. Poi ci sono gli eventi organizzati in tutta Italia con i partner commerciali: questi momenti di networking imprescindibili facilitano il passaparola tra agenzie, allargano ulteriormente la base adv e sono pertanto sempre più numerosi gli agenti di viaggi che si approcciano per la prima volta. E in particolare c’è stata grande presenza in città “minori”, come Perugia e Potenza».

Per Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline, «la caratteristica di essere un Gruppo multibrand consente alle agenzie di viaggi di interfacciarsi con un unico interlocutore per target di clientela e necessità differenti: questo, insieme al nostro know how nel digitale e alla competenza dei nostri collaboratori, è molto apprezzato dalla rete agenziale».

Il dipartimento marketing del Gruppo Volonline ha anche differenziato i format, introducendo nuovi eventi come i Galà riservati a Top Travel Agents, organizzati in location particolarmente esclusive e d’atmosfera come, per esempio, all’interno di musei. «I riscontri del nostro impegno durante l’anno sono stati positivi sia in termini di interesse sia di aumento delle vendite: stiamo vedendo una crescita significativa su tutte le destinazioni e in alcuni casi abbiamo avuto evidenza concreta di richieste di preventivi e prenotazioni a seguito di un evento. Stiamo già lavorando al calendario 2024/2025 con un format innovativo previsto in sede il 25 settembre, l’Air Day, dedicato alla flight consolidation e durante il quale le compagnie aeree potranno incontrare gli agenti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Volonline