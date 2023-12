Volonline si prende il 100% di Reisenplatz e avvia il restyling

Riorganizzazione generale per Reisenplatz, dopo l’aumento delle quote del Gruppo Volonline che ora detiene il 100% della banca letti e metasearch broker. La sinergia con il Gruppo guidato da Luigi Deli è già iniziata, a partire dal restyling del logo, da una comunicazione più incisiva e mirata con il mercato, oltre a importanti investimenti in prodotto e tecnologia e un conseguente rafforzamento della rete commerciale.

«L’internazionalizzazione resta uno dei nostri principali obiettivi, anche perché disponiamo dei numeri e dell’esperienza per diventare partner affidabile per prenotare servizi alberghieri in oltre 185 Paesi nel mondo», commenta , chief commercial officer di Reisenplatz.

«Per valorizzare tutto il prodotto del Gruppo – spiega Luca Adami, cto del Gruppo Volonline – a inizio 2023 abbiamo sviluppato il web service del nostro contrattualizzato. Tutti i nostri contratti attraverso i Dmc locali, hotel diretti e operatori terzi sono oggi centralizzati dai singoli Pm in un unico ambiente, dove non solo siamo nelle condizioni di distribuirlo a tutte le business unit, ma di misurarne concretamente la competitività».

Nel frattempo, Reisenplatz registra una forte crescita di una delle sue ultime release, vale a dire la business unit dedicata ai mini gruppi (fino a 10 camere per massimo 20 persone) lanciata a marzo 2021. «Sono in aumento le richieste non solo dall’Italia ma anche dall’estero – conferma Tassin – Abbiamo raddoppiato il fatturato rispetto all’anno scorso. Il segreto del successo sta nelle tempistiche della risposta: nell’arco di 24 ore dalla richiesta vengono fornite alle agenzie di viaggi disponibilità, prenotazione con conferma del pricing e contratto. Le destinazioni più vendute sono Italia ed Europa, seguite da Emirati Arabi, Stati Uniti e Giappone».