Volotea apre altre venti rotte dall’Italia. E festeggia i 60 milioni di pax

Volotea vola sempre più in alto e raggiunge la quota dei 60 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua nascita, registrando per il 2023 un fatturato di 694 milioni di euro (+24,6% rispetto all’anno precedente) con un margine Ebitda migliore di 22 punti percentuali rispetto al 2022.

La compagnia prevede per il 2024 di arrivare a 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), con un’offerta di 12,5 milioni di posti (il 10% in più rispetto al 2023) e di circa 80mila voli per questo ha da poco aggiunto alla flotta, che ora conta 44 aeromobili, tre nuovi Airbus A320 (20 Airbus A319 e 24 A320) in grado di offrire una maggiore efficienza di carburante per passeggero-chilometro. Sulla base di questi importanti obiettivi, e secondo le previsioni, il fatturato di Volotea supererà gli 800 milioni di euro.

Per il mercato italiano, dopo l’apertura della base di Firenze ad aprile 2023, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio dell’ottava base italiana a Bari, il vettore rafforzerà la propria presenza attraverso l’apertura di più di 20 nuove rotte, come quella già operativa di Venezia-Tolosa, aumentando del 10% la capacità operativa rispetto al 2023, attraverso un’offerta di più di 4 milioni di posti in vendita.

«I sessanta milioni di passeggeri sono una pietra miliare nella nostra storia che rafforza la nostra posizione come vero punto di riferimento per i collegamenti tra città europee di piccole e medie dimensioni – commenta Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – Traguardi significativi che dimostrano la nostra capacità di continuare a crescere. Abbiamo, infatti, registrato importanti risultati finanziari nel 2023 e margini storici per un’azienda che ha poco più di 10 anni. Il 2023 è stato un anno di svolta grazie a una strategia flessibile ed efficiente con la quale siamo riusciti a trarre vantaggio dalla riattivazione della domanda».

La foto pubblicate è state inviate dall’ufficio stampa di Volotea