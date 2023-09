Volotea, bilancio dell’estate: “10.500 collegamenti sull’Italia”

Volotea ha chiuso l’estate in crescita. Da giugno ad agosto la compagnia spagnola ha operato più di 26.600 voli, segnando un +4% rispetto al 2022 e un +15% rispetto al 2019, pari a un’offerta di 4,4 milioni di posti in vendita (il +5% sul 2022 e il +37% sul 2019). Si tratta di un record per il numero di rotte offerte nel periodo estivo, più di 350.

I passeggeri trasportati sono stati oltre 4 milioni, con un load factor del 94%. Risultati questi che sono stati ottenuti grazie alla scelta di potenziare la propria offerta a livello di network, sia con l’attivazione di nuove rotte, sia con l’incremento del numero di voli per le destinazioni già coperte dalla compagnia.

In Italia, nei mesi estivi, il vettore ha operato più di 10.500 voli e oltre 140 rotte, trasportando qualcosa come 1,6 milioni di passeggeri e con un’offerta di oltre 1,8 milioni di posti in vendita. In generale, l’Italia ha rappresentato il 31% di posti nelle attività estive di Volotea.

A caratterizzare questo consolidamento del mercato italiano hanno contributo diversi fattori, come l’apertura di una nuova base operativa a Firenze, che ha portato a 12 nuove destinazioni operate dalla compagnia aerea presso lo scalo di Peretola; la nuova rotta Palermo-Santorini, e le due nuove rotte che hanno collegato Cagliari con Brindisi e Atene. Volotea continua anche a servire una delle rotte in continuità territoriale della Sardegna, operando voli da Olbia a Roma Fiumicino tutto l’anno.

Il trend è stato positivo anche per la prima parte dell’anno (gennaio-agosto), con 15.350 voli operati e 2,6 milioni di posti in vendita. In questo periodo, in Italia Volotea ha trasportato più di 2,4 milioni di passeggeri, raggiungendo un load factor del 92%.