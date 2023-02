Volotea cambia aeroporto a Parigi: da Charles de Gaulle a Orly

Volotea sceglie Parigi Orly. Dal 22 febbraio, dunque, tutti i voli della compagnia low cost spagnola non vengono più operati alla volta di Charles de Gaulle. I passeggeri che avevano acquistato un biglietto per volare verso lo Charles de Gaulle riceveranno indicazioni da Volotea sul cambio di aeroporto. Cinque gli scali italiani – Genova, Torino, Ancona, Olbia e Verona – dai quali sono in programma collegamenti per Parigi nei prossimi mesi.

Ed è diretto proprio a Orly il nuovo volo di Volotea dall’aeroporto di Torino, che prenderà il via il 26 maggio: avrà due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Inoltre, sempre da Torino, confermato il riavvio di tre rotte per Palermo, Alghero e Lampedusa: per il 2023 previsti collegamenti verso sette destinazioni, sei in Italia e una all’estero, per un totale di oltre 1.470 voli e 250.000 posti in vendita.

«Siamo molto felici di proporre a Torino un nuovo collegamento alla volta di Parigi Orly – spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – che consente di raggiungere il centro città in pochissimo tempo. Ci auguriamo che la nuova rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino».