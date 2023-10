Volotea collegherà Firenze a Praga da marzo 2024

Novità operativa di Volotea che continua a investire sulla nuova base di Firenze con la nuova rotta su Praga, che verrà avviata dal 22 marzo 2024. Il nuovo volo alla volta della capitale ceca avrà due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) per un’offerta complessiva di oltre 25.500 posti in vendita, che si affianca agli altri voli operati da Volotea in partenza da Firenze, per un totale di 5 collegamenti domestici e 8 internazionali.

Proponendo una nuova rotta internazionale a tutti i passeggeri toscani, la compagnia area spagnola consolida il suo impegno anche a livello locale. Infatti, non solo i passeggeri in partenza da Firenze potranno raggiungere facilmente la capitale ceca, città ricca di fascino e storia, ma anche tutti i passeggeri cechi avranno la possibilità di volare comodamente verso Firenze, città d’arte nel cuore della Toscana e culla del Rinascimento, universalmente conosciuta per il suo importante patrimonio artistico e culturale.

Diventano così 13 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Firenze, cinque in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e otto all’estero, una in Spagna (Bilbao), cinque in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), una in Germania (Amburgo) e una nella Repubblica Ceca (Praga).

«Con il nuovo collegamento inauguriamo – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea – Il nostro bouquet di destinazioni da Firenze si arricchisce ulteriormente, i passeggeri toscani avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare verso Spagna, Francia, Germania e Repubblica Ceca, senza dimenticare le 5 città sul mare fra le più belle d’Italia».

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2024, Volotea conferma per il prossimo anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.