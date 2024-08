Volotea, da settembre operativa la rotta Parigi Orly-Rodez

Volotea si aggiudica la gara d’appalto per operare la rotta Parigi Orly-Rodez Aveyron in regime di continuità territoriale. Per garantire il servizio, il 2 settembre la compagnia effettuerà il primo decollo a Rodez, la sua decima base francese, capoluogo del dipartimento dell’Aveyron in Occitania.

Grazie a questo servizio i cittadini potranno contare su 2 voli al giorno, dal lunedì al venerdì, e un volo ogni domenica a tariffa agevolata. I voli saranno operati con un Airbus A319. Sono ben 178.000 i posti in vendita per l’anno 2025.

La rotta verso Rodez si aggiunge al ricco ventaglio di destinazioni che si possono raggiungere con Volotea da Parigi Orly e che comprendono Bilbao, Ancona, Ginevra, Olbia, Torino, Verona e Lourdes, anch’essa operata da Volotea in continuità territoriale.

«Siamo molto soddisfatti dall’esito di questa gara – sottolinea Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea – Questa nuova rotta, che dopo Lourdes è la seconda in continuità territoriale da Parigi Orly, ci permette di crescere ancora aprendo la nostra decima base operativa in Francia e ci dà la possibilità di soddisfare le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale che potranno raggiungere con più facilità la capitale francese. Per noi, la continuità territoriale è un servizio di primaria importanza anche in Italia, infatti abbiamo di recente partecipato al nuovo bando per la rotta Olbia-Roma Fiumicino, che attualmente operiamo».

In Francia Rodez si aggiunge a Brest, Bordeaux, Strasburgo, Lille, Lourdes, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. Con l’apertura di questa nuova base, la terza che Volotea inaugura quest’anno a livello di network dopo Brest (aprile 2024) e Bari (luglio 2024), la compagnia creerà più di 30 posti di lavoro all’aeroporto di Rodez-Aveyron.