Volotea debutta dal Salerno Costa d’Amalfi

Giovedì 11 luglio decollano ufficialmente i primi voli dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Tra le compagnie interessate allo scalo, la prima a decollare è Volotea, con un volo per Nantes proprio giovedì cui seguirà sabato 13 luglio il nuovo volo Salerno-Cagliari. Entrambi i collegamenti hanno due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato.

Volotea, tra i primi vettori a investire nello Salerno Costa d’Amalfi, ha in programma a partire dal prossimo 2 settembre, e per tutto il periodo invernale, anche i collegamenti per Catania e Verona, con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

«Siamo davvero entusiasti di far parte di questo giorno così importante per l’intero territorio campano e di aver creduto per primi nello scalo di Salerno, fondamentale per tutta la regione. Attraverso l’avvio dei voli verso Nantes e Cagliari, e grazie alle due rotte in programma a settembre, accorceremo ulteriormente le distanze tra la Campania e il resto d’Europa, sostenendo in modo concreto il flusso di turisti incoming», ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea.

Oltre ai nuovi collegamenti disponibili da Salerno, il vettore conferma anche per questo 2024 la sua offerta a Napoli con 22 collegamenti, 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Bordeaux, Lione, Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato).

«Siamo felici che Volotea, nostro partner dal 2013, abbia da subito investito nell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi il cui imminente avvio rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo turistico ed economico per il territorio. Siamo orgogliosi di essere riusciti a completare la prima fase degli interventi infrastrutturali nei tempi previsti e riconoscenti verso le compagnie aeree che hanno creduto nella gestione sinergica e integrata del sistema aeroportuale campano da parte di Gesac», ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.