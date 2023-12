Volotea lancia tre rotte estive da Bari alla Grecia

Volotea mette il turbo a Bari e, a pochi giorni dall’annuncio della sua nuova base operativa all’aeroporto Karol Wojtyla, la compagnia aerea low cost è già pronta a incrementare l’offerta pugliese con tre nuove rotte per la Grecia.

A partire dal prossimo 3 luglio sarà disponibile il collegamento per Preveza/Lefkada, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato e più di 3.000 posti in vendita. Dal 4 luglio si potrà volare alla volta di Rodi, con tre frequenze settimanali, il martedì, giovedì e sabato e più di 9.000 posti in vendita. Infine, dal 5 luglio, sarà disponibile la rotta per Spalato, con più di 6.000 posti in vendita e frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

«Grazie a queste nuove rotte, confermiamo la centralità dello scalo pugliese per il nostro 2024 e rafforziamo ulteriormente la nostra offerta, tutti i viaggiatori in partenza da Bari avranno così un bouquet di destinazioni ancora più ampio tra cui scegliere, verso 5 Paesi: Grecia, Spagna, Francia, Italia e Croazia, per pianificare in totale comodità le loro prossime vacanze», ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea.

Per Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia: «Si completa il quadro dei collegamenti programmati da Volotea e AdP per la prossima summer. Un network che viene incontro anche alle legittime esigenze di mobilità dei pugliesi e al loro diritto a poter disporre di una rete capillare di collegamenti comodi verso tutte le destinazioni, non solo business, ma anche, perché no, turistiche».

Per il 2024, con l’aggiunta delle nuove rotte, saranno quindi 18 i collegamenti disponibili da Bari.