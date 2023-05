Volotea, nuova raffica di voli dalla Costa Smeralda

Raffica di nuove rotte di Volotea dalla Costa Smeralda. La compagnia low-cost spagnola continua ad investire su Olbia e a partire dal 26 maggio sono disponibili i nuovi voli per Firenze, la Francia – Marsiglia, Nizza e Parigi Orly – e la Spagna – Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia – senza dimenticare l’avvio della nuova tratta per Tolosa, inaugurata qualche giorno fa.

Con queste nuove rotte, Volotea si classifica al primo posto al Costa Smeralda per numero di destinazioni collegate: l’offerta complessiva è di 28 tratte, 14 in Italia e 14 all’estero. Proprio per far fronte alle esigenze di più intenso traffico, per la Summer 23 la compagnia a Olbia ha ampliato la sua flotta, che passa da 2 a 3 aeromobili Airbus 320 da 180 posti.

«Con l’inaugurazione della tratta Olbia-Lille, attivata un mese fa, e le novità, salgono a 10 le nuove rotte lanciate da Volotea dalla Costa Smeralda – sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea – Grazie ai nostri collegamenti, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali 10 destinazioni in Francia e 4 in Spagna, senza dimenticare le 14 città italiane».

Infine, non va dimenticato che Volotea vola tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, per soddisfare al meglio le esigenze di spostamento delle comunità locali.