Volotea raggiunge Asturie e Francia da Venezia e Bergamo

Volotea annuncia due collegamenti con le Asturie, da Milano Bergamo e Venezia, e le novità Lione e Nantes, sempre da Orio al Serio.

A Bergamo – dove quest’anno saranno sei le destinazioni, tre in Italia e tre all’estero – il 28 marzo è stato inaugurato il volo per le Asturie, in partenza ogni martedì, giovedì e domenica. Il 6 aprile, invece, il decollo per Lione, con due frequenze settimanali ogni giovedì e domenica. Il 13 aprile toccherà al volo per Nantes, operativo ogni lunedì e giovedì. Le tre nuove rotte internazionali si affiancano a quelle domestiche alla volta di Lampedusa, Pantelleria e Olbia, che ripartiranno a maggio.

«Accolgo con entusiasmo l’apertura del nuovo collegamento con le Asturie – spiega Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – che aggiunge un nuovo, importante tassello al network dell’aeroporto di Milano Bergamo La partnership con Volotea, che conferma anche per l’estate 2023 le destinazioni di Olbia, Lampedusa e Pantelleria, si rinnova con un’offerta che intercetta gusti e interessi della variegata tipologia di utilizzatori del nostro aeroporto».

E dal 25 maggio il collegamento con le Asturie scatterà anche da Venezia con due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì. Nel 2023 al Marco Polo la compagnia scende in pista con 19 collegamenti, cinque in Italia e 14 all’estero.

«I passeggeri veneti avranno tante comode opzioni, con tariffe concorrenziali, per decollare alla scoperta delle Asturie – nota Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Oviedo, origine del Cammino Primitivo, uno dei tratti che compongono il Cammino di Santiago di Compostela, è una delle città più affascinanti della Spagna. Grazie a questa importante novità crescerà il volume di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Venezia e il Veneto, rafforzando così l’economia del territorio».