Volotea, rotte da Firenze per Cagliari, Palermo e Bari

Grandi novità per Volotea nella settimana di Pasqua dagli aeroporti di Cagliari, Palermo e Bari.

Giovedì 6 aprile la compagnia spagnola ha inaugurato dallo scalo sardo il nuovo volo esclusivo con destinazione Firenze, mentre venerdì 7 è stata la volta del primo collegamento per Barcellona. La rotta per il capoluogo toscano avrà fino a 4 frequenze a settimana – ogni martedì, giovedì, sabato e domenica – nei periodi di maggiore traffico, con oltre 230 voli. Il collegamento con la Catalogna, invece, prevederà fino a 3 frequenze nei periodi di maggiore traffico – ogni mercoledì, venerdì e domenica – con 170 voli.

L’offerta 2023 a Cagliari prevede tratte verso 14 destinazioni, 7 in Italia e 7 all’estero. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo.

«Siamo molto felici di inaugurare due nuove tratte da Cagliari – sottolinea Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – L’aggiunta di questi due nuovi collegamenti agevola tutti coloro che desiderano raggiungere Firenze e Barcellona, sia chi sta organizzando una vacanza, sia chi viaggerà per motivi di lavoro. Inoltre, ci auguriamo di poter incrementare il numero di passeggeri desiderosi di visitare Cagliari».

Anche da Palermo è partito venerdì 7 aprile il primo volo per Firenze. La rotta verrà operata da Volotea con 3 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Saranno complessivamente più di 210 i voli in partenza dall’aeroporto siciliano, per un totale di 33.000 posti in vendita. Con i prossimi collegamenti che verranno inaugurati rispettivamente il 26 maggio e il primo giugno verso Tolosa e Santorini, l’offerta Volotea presso il Falcone e Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.

«Sono contento per l’avvio della nuova rotta da e per Firenze operata da Volotea – spiega Vito Riggio, ad di Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino – La destinazione si inserisce nella programmazione estiva, ricca di collegamenti e frequenze».

Sempre Firenze è la nuova destinazione esclusiva inaugurata venerdì 7 dall’aeroporto di Bari. Il volo sarà disponibile con 3 frequenze settimanali nel periodo di traffico più intenso, ogni lunedì, mercoledì e venerdì con 200 voli. Il volo per il capoluogo toscano si aggiunge ai collegamenti per Olbia e verso altre sette mete in Grecia e Francia. Firenze e la Toscana diventano così più vicine al capoluogo pugliese, da cui è possibile raggiunge 9 destinazioni, 2 in Italia e 7 all’estero, a bordo della flotta del vettore. Volotea è operativa anche dallo scalo di Brindisi, dove offre collegamenti per Cagliari, disponibile dal 27 maggio, e Nantes, volo inaugurale il 4 maggio.