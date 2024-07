Volotea, voli più inclusivi con “One click away”

Agevolare i sistemi di prenotazione dell’assistenza a bordo e in aeroporto, per rendere più inclusivo il viaggio a tutti i passeggeri. Con questo obiettivo Volotea aderisce al progetto “One click away” ideato da Enac, in collaborazione con Iata.

Volotea considera “One click away” un progetto di rilevante importanza nelle sue attività e, seguendone le direttive, ha provveduto a implementare il sito volotea.com con elementi riconoscibili e percorsi intuitivi. Tutti studiati per avere accesso, con estrema facilità e un solo click, a una sezione dedicata alle persone con disabilità, dove poter trovare le informazioni necessarie per pianificare il proprio volo e molti altri contenuti utili.

«La massima attenzione alle esigenze di tutti i passeggeri, nessuno escluso, è per Volotea un valore imprescindibile – osserva Valeria Rebasti, international market director di Volotea – Siamo fortemente convinti che viaggiare sia un diritto di tutti, perciò, crediamo fermamente in questo progetto e siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea spagnola ad averlo fatto. Confidiamo che sempre più vettori seguano questa strada».

Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha accolto con soddisfazione l’adesione di Volotea al progetto “One click away“: «Dobbiamo operare come sistema per realizzare servizi che siano concretamente utili per tutti i passeggeri, lavorando sui concetti di inclusione e facilitazione per abbattere le barriere. “One click away” è un segno tangibile della grande sinergia che stiamo realizzando, grazie all’impegno del tavolo tecnico permanente sulle disabilità, per costruire percorsi di accompagnamento al viaggio che diventano opportunità sociali per le persone e i territori, oltre che occasioni di business per gli operatori. La mobilità aerea del futuro, innovativa, sostenibile e inclusiva, deve essere sempre più alla portata di tutti».