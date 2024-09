VRetreats, restyling per l’ex monastero Donna Camilla Savelli di Roma

Una nuova veste per il Donna Camilla Savelli, perla romana di VRetreats, linea d’alta gamma della catena Voihotels del Gruppo Alpitour. La struttura è ora ancora più autentica e raffinata grazie aduna ristrutturazione che ha coinvolto le sue camere e alcune aree comuni, donando, a quello che una volta era un antico convento del 600 progettato da Francesco Borromini in onore della Duchessa Savelli nel cuore di Trastevere, un’atmosfera signorile e senza tempo, in cui comfort e raffinatezza convivono con l’essenza di un passato importante.

Per il restyling delle camere, alcune ricavate dagli antichi alloggi delle suore, è stata usata una palette di colori che richiama le tonalità dell’edificio e dei materiali circostanti, regalando un tocco di eleganza sobria e discreta agli ambienti.

Per le aree comuni, la zona dedicata alla reception è stata ampliata per offrire un ambiente confortevole e funzionale agli ospiti che saranno accolti in uno spazio aperto e di grande fascino, con una parete ornata da archi in stile antico e specchi ornamentali. Quest’ultimi, così come gli oggetti decorativi della nuova libreria posta nella sala Sant’Agostino, si rifanno alle grandi volte della hall per creare un fil rouge tra i differenti ambienti.

Anche il bar bistrò “The Garden” è stato rinnovato con l’uso di specchi anticati che hanno aggiunto profondità e luminosità, riflettendo il giardino all’interno.

La sala Sant’Agostino, che si affaccia sul chiostro dell’Angioletto con la sua caratteristica fontana, è stata arricchita con una grande libreria a parete e una panchina per la lettura, creando un esclusivo angolo di relax illuminato dalla luce naturale e dando vita ad un ambiente raccolto ed elegante che all’occasione può trasformarsi in una meeting room per un nucleo ristretto di persone.

La sala Borromini, in origine il refettorio del monastero, durante i mesi più freddi tornerà alla sua funzione originale diventando la sala colazioni.

All’esterno del complesso, l’Orangerie del Donna Camilla Savelli, circondata dal verde dell’agrumeto, ha nuova pavimentazione, nuovi arredi e una nuova illuminazione.

Il Donna Camilla Savelli, con le sue 94 camere, tra cui 8 suite e una première suite con terrazza privata di 50 mq, celebra la bellezza italiana, ed è ora perfetto luogo di incontro tra passato e presente a due passi dalla piazza di Santa Maria in Trastevere, cuore del rione, e da Palazzo Corsini.

La foto pubblicata è dell’ufficio stampa di Donna Camilla Savelli