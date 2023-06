VRetreats sbarca a Firenze. Burgio: «Negli hotel il dna Alpitour»

«Il lusso non è ostentazione ma la ricerca dell’autentico. Il progetto degli alberghi VRetreats ha l’ambizioso obiettivo di portare il nostro ospite all’interno di città italiane ricche di cultura e metterlo in contatto anzi in dialogo con il contesto nel quale la struttura è inserita».

Così Paolo Terrinoni, amministratore delegato di Voihotels, di cui fa parte la catena VRetreats – e che la sua volta appartiene ad Alpitour – presentando l’ultimo albergo che si è aggiunto al portfolio: il Tornabuoni di Firenze.

Nata nel 2021, VRetreats conta oggi 9 alberghi presenti non solo nelle principali città d’arte come Venezia e Roma ma anche in località ancora da scoprire per la gran parte dei turisti stranieri, come Lecce o Ortigia, a Siracusa.

«Stiamo reinventando il ruolo dell’albergo – ha detto Gabriele Burgio, amministratore delegato di Alpitour – perché pensiamo di potere accompagnare il turista alla scoperta di posti dell’Italia che sono validi e interessanti tanto quanto le città più note. Basta pensare che, secondo un’indagine recente, solo il 12% del turismo straniero arriva sotto Roma. Consideriamo che noi abbiamo un dna di tour operator e la nostra presenza in settori collaterali come il trasporto aereo o l’ospitalità alberghiera nasce proprio con l’idea di trasferire un po’ di questo dna. Per noi il turista va accompagnato dall’inizio del suo viaggio, fino a quando torna a casa. Con VRetreats proviamo a fare proprio questo: non ci rimettiamo a ospitarti al meglio ma pensiamo anche di proporre un itinerario. Magari creando delle interazioni tra le varie strutture in modo che arrivando per esempio a Siracusa, in albergo conoscano già le sue preferenze».

Per Alpitour, il settore alberghiero rappresenta solo il 7% del fatturato. Ma, oltre a essere in crescita, può costituire un fattore strategico nell’ottica non solo di diversificazione del business, ma anche per le possibile sinergie con le altre attività della filiera turistica.