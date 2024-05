Vueling “fa la brava” sui bagagli e l’Antitrust l’assolve

Modifica della pagina web, cessazione della tariffazione “esperimento di prezzo” per la vendita online del servizio bagaglio a mano e offerta di voucher/rimborsi ai clienti italiani che hanno acquistato il bagaglio a mano à la carte nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2022 e il mese di dicembre 2023 a un prezzo superiore alla media.

Sono questi gli impegni che ha assunto – e che ha già messo in atto, la società Vueling Airlines S.A – a seguito del procedimento aperto dall’Antitrust l’11 ottobre 2023.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato un’istruttoria nei confronti della compagnia aerea spagnola per condotte poco chiare in relazione al prezzo dei servizi aggiuntivi a pagamento per il bagaglio a mano. L’Autorità, in particolare, appurava che la compagnia spagnola (che opera su circa 20 rotte in Italia) non avrebbe fornito informazioni trasparenti e chiare sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano variasse a seconda del canale d’acquisto (web o app). Inoltre il device del consumatore sarebbe stato utilizzato quale parametro per procedere a una profilazione del cliente e poi differenziare il prezzo.



La società ha modificato il sito web il 31 ottobre 2023, ha cessato l’applicazione della tariffazione denominata “esperimento di prezzo” nel mese di dicembre 2023, e a partire dal 5 marzo 2024 ha avviato i rimborsi. Per questo l’Agcom ritiene che gli impegni proposti dalla compagnia, consistenti in una serie di misure e interventi, già realizzati da Vueling, agevolmente monitorabili e verificabili, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità contestati nella comunicazione di avvio dell’11 ottobre 2023 e nel provvedimento n. 31197 ha deliberato di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.

Si legge nel Bollettino numero 21 del 27 maggio 2024 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “Gli impegni proposti, oltre a offrire un rimedio restitutorio/compensatorio, eliminano alla radice sia il profilo riguardante l’applicazione simultanea di prezzi differenti per l’acquisto del medesimo servizio di bagaglio a mano a seconda del canale online e del device utilizzato dai consumatori, sia il profilo informativo riguardante la possibilità di utilizzare indifferentemente web ed app per l’acquisto del servizio bagaglio a mano”.

Nello specifico, la modifica della pagina web dedicata ai servizi aggiuntivi ha introdotto un’informativa chiara nei confronti dei consumatori circa l’equivalenza tra web e app ai fini del pricing del servizio bagaglio a mano, in modo tale che non possa sorgere dubbio circa il fatto che le due modalità appartengano entrambe al canale “online”.

La cessazione della tecnica di tariffazione denominata “esperimenti di prezzo” per la vendita del servizio bagaglio a mano, comporta l’applicazione di un unico prezzo a

tutti i clienti per il medesimo servizio di bagaglio a mano in un dato momento temporale e in riferimento a un dato volo. Come conseguenza, i consumatori non saranno più esposti simultaneamente a prezzi differenti per l’acquisto del medesimo servizio di bagaglio a mano.

Infine saranno rimborsati i consumatori che abbiano pagato per il servizio bagaglio a mano un prezzo superiore al prezzo medio di riferimento per tratta, data di acquisto del servizio e di partenza del volo, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2022 e il mese di dicembre 2023, corrispondente al periodo di effettuazione dei test sperimentali di tipo A/B. Il rimborso è pari a 5 euro. La somma è stata raddoppiata, 10 euro, qualora il consumatore decida di accettare il ristoro nella forma di un voucher da spendere sul sito di Vueling.