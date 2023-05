W by Marriott debutta a Budapest nell’iconico Drechsler Palace

Debutto in Ungheria per W Hotels Worldwide il prossimo luglio, con l’apertura del W Budapest ospitato nell’iconico Drechsler Palace, precedentemente sede dell’Institute of Ballet.

La nuova struttura luxury ungherese disporrà di 151 camere e suite, tra cui anche una Extreme Wow Suite. Tra i servizi previsti un destination bar, una W Lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall’opera Nightingale di Igor Stravinsky.

«Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell’Europa orientale – spiega Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio at Marriott International – Siamo entusiasti dell’arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand».

«Il nostro obiettivo è quello di celebrare il dinamismo e la creatività della cultura sociale di questa città, unitamente all’energia unica del brand W. Non vediamo l’ora di presentare la nostra nuova offerta agli ospiti e agli abitanti del luogo», afferma Igor Buercher, direttore generale di W Budapest.