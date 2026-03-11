Walt Disney World Resort: tutta l’offerta nei sistemi Going

Going rafforza la propria collaborazione con Disney Destinations e si conferma punto di accesso ufficiale per il mercato italiano all’offerta completa di Walt Disney World Resort, una delle destinazioni più desiderate al mondo.

Grazie a una nuova interfaccia di prenotazione integrata all’interno di Going4You, la piattaforma B2B del tour operator, le agenzie di viaggio italiane possono già accedere direttamente all’intero portafoglio, utilizzando tutte le promozioni riservate da Disney, con il valore aggiunto dell’assistenza dedicata e della consulenza specialistica del team Going.

Attraverso la piattaforma è possibile prenotare: soggiorni hotel + biglietti Parchi; biglietti singoli per uno o più Parchi, inclusi i due Parchi acquatici; soggiorni alberghieri selezionati; offerte speciali e pacchetti tematici legati a periodi chiave dell’anno, come Halloween e Natale.

Sono inoltre disponibili i principali prodotti esperienziali della destinazione, tra cui i biglietti Park Hopper, gli eventi serali Disney After Hours – Exclusive Nightime Magic e appuntamenti esclusivi come il celebre Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party e le celebrazioni natalizie.

Walt Disney World Resort a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti, rappresenta un complesso unico per dimensioni e varietà dell’offerta: quattro Parchi a tema – Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom – due Parchi acquatici, circa 29.000 camere d’albergo, campi da golf, un centro sportivo e l’area di shopping e intrattenimento Disney Springs, su un’estensione territoriale paragonabile a quella della città di San Francisco.

«La collaborazione con Disney Destinations rappresenta per Going un progetto strategico di grande valore – ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo di Going – che rafforza il nostro posizionamento come partner di riferimento per la distribuzione del prodotto in Italia. Mettiamo a disposizione delle migliori agenzie di viaggio un accesso diretto e completo a Walt Disney World, combinando le condizioni ufficiali della destinazione con il valore della consulenza professionale, dell’assistenza dedicata e della costruzione su misura dell’esperienza».

«Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Going, partner strategico per il canale delle agenzie di viaggio per la vendita di Walt Disney World in Italia. La nostra destinazione, per essere pienamente valorizzata, richiede competenza, pianificazione e consulenza qualificata. La nuova integrazione con la piattaforma Going4You consente agli agenti di viaggio di accedere in modo semplice e completo al nostro prodotto, supportando una distribuzione professionale e contribuendo a rendere ancora più accessibile al pubblico italiano la magia e la qualità dell’esperienza Disney», ha affermato Monica Astuti, country head Disney Destinations Italy.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Going