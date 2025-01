Washington: tragico schianto tra aereo ed elicottero militare, aeroporto chiuso

A Washington un aereo Psa Airlines, che operava il volo American Eagle 5342 con un jet Crj-700 per contro di American Airlines, si è schiantato contro un elicottero militare sul fiume Potomac: 18 le vittime finora confermate, a bordo del volo Psa c’erano 64 persone. Sospesi i voli nell’area e l’aeroporto Ronald Reagan di Arltington, Virginia, chiuso fino alle 17:00 (ora italiana) di giovedì 30 gennaio.

L’INCIDENTE

Alle 21.00 di mercoledì 29 gennaio (le 3:00 di notte in Italia), un aereo della American Eagle, compagnia regionale partner di American Airlines, in rotta da Wichita, Kansas, a Washington, in fase di atterraggio, mentre sorvolava il Potomac per dirigersi verso l’aeroporto Ronald Reagan, è stato centrato in pieno e spezzato in due da un elicottero militare con tre soldati a bordo in volo di addestramento.

I soccorsi sono scattati immediatamente, coinvolgendo anche le unità navali della Guardia Costiera. Tratte in salvo, come riporta l‘Ansa, solo quattro delle 64 persone che viaggiavano a bordo dell’aereo (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio), ma le condizioni del fiume, dove la temperatura è vicino allo zero, rendono difficile le ricerche e il ritrovamento di altri superstiti per entrambi i velivoli.

Le cause del terribile incidente sono ancora poco chiare, ma l’Fbi ha escluso un atto doloso o terrorismo, restano tra le ipotesi, un errore umano o un problema tecnico.

IL POST DI TRUMP

Sul disastro e sulle sue cause è immediatamente intervenuto il neopresidente Donal Trump tramite il suo social Truth: «L’aereo era una su linea di avvicinamento all’aeroporto in perfetta routine. L’elicottero stava andando diritto verso l’aereo per un periodo prolungato. Era una notte limpida, le luci del velivolo erano accese: perché l’elicottero non è andato in basso o in alto o non ha virato? Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo? Questa è una brutta situazione che si doveva evitare».

L’incidente sul Potomac ha già un drammatico precedente. Quarantatré anni fa, il 13 gennaio 1982, un altro aereo per il maltempo si schiantò al decollo su un ponte e 74 delle 79 persone a bordo rimasero uccise. Altre quattro persone, che erano a bordo di un auto di passaggio sul ponte, persero la vita.