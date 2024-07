Wedding Planners Pro, a novembre a Roma il quarto MeetUp

Quasi un quarto di quei “promessi sposi” nel mondo che pianificano le loro nozze all’estero scelgono l’Italia e sta crescendo di anno in anno l’interesse nei confronti dello Stivale come destination wedding. In una sua rilevazione Federturismo Confindustria rivela infatti che nel 2023 gli stranieri che hanno scelto il nostro Paese per le proprie nozze sono aumentati del 22,3%.

Del resto, il nostro Paese che può vantare bellezze naturali, un patrimonio storico culturale tra i più ricchi del mondo (54 siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, di cui 49 a carattere culturale e 5 naturale) è saldamente nella Top 10 delle destinazioni preferite dagli stranieri che devono celebrare matrimoni o anche semplicemente anniversari di matrimonio.

E proprio di questo patrimonio e delle opportunità di questo segmento turistico si parlerà il 29 e 30 novembre prossimi a Roma, nel corso del MeetUp di Wedding Planners Pro, la Wedding Business School di Roberta Torresan, giunto alla quarta edizione che si terrà presso il Th Roma Carpegna Palace Hotel, in Via Aurelia 481.

Tema centrale sarà “The Challenge“, la sfida: il MeetUp dsi pone l’obiettivo di arricchire e consolidare le competenze dei wedding planner, promuovendo una maggiore consapevolezza e professionalità nel settore.

«Chi lavora nel settore dei matrimoni e vuole fare al meglio questo mestiere non può non seguire corsi di aggiornamento e formazione continua – osserva Torresan – E in particolare i matrimoni sono eventi complessi e richiedono competenze specifiche, dunque un wedding planner professionista deve essere sempre aggiornato per poter soddisfare le aspettative degli sposi più esigenti. Inoltre, con l’aumento del numero di coppie da tutto il mondo che scelgono l’Italia per sposarsi, diventa indispensabile offrire servizi all’altezza degli standard internazionali, senza dimenticare lo stile e le eccellenze del nostro Paese».

Il programma della quarta edizione prevede una serie di attività progettate per stimolare e ispirare i partecipanti, ma anche ospiti di alto livello provenienti da tutto il mondo, come Mubarak Hamad Al Shamsi, direttore dell’Ufficio Congressi di Abu Dhabi, Dipartimento cultura e turismo; Samar Shawareb, fondatrice e direttrice del portale Arabia Weddings; Lynn Marie Goya, responsabile di eventi e matrimoni per la Contea di Clark e per la città di Las Vegas; Antonio Riva, stilista di abiti da sposa; Parry Cockwell, fondatore di Weddings & Honeymoons Media; Cristian Mucci, marketing manager di Mucci Confetti.

Inoltre, interverranno Rishikesh Shetty, ceo di Exotic Wedding Planning Conference; Massimiliano Poltroni, coach professionista e business trainer; Francesca D’Onofrio, fondatrice di Onivà, viaggi su misura.

Durante la conferenza, si terrà anche un Discussion Panel con le riviste di settore più autorevoli, offrendo ulteriori opportunità di apprendimento e confronto.

Saranno organizzati otto workshop, ciascuno incentrato su un tema diverso, per offrire una formazione completa e variegata.