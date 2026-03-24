Welcome incontra le agenzie con Focus On Flight

Tutto pronto in casa Welcome Travel Group per la partenza dei “Focus On Flight”, il nuovo ciclo di incontri territoriali interamente dedicato al mondo dei vettori che prenderà il via da Genova il 25 marzo e terminerà il 10 giugno.

Il tour itinerante toccherà sette città su tutto il territorio nazionale: dopo la tappa inaugurale di Genova, seguiranno Roma, Catania, Napoli, Pesaro, Milano e Torino.

I micro-eventi seguono il percorso di dialogo già avviato da Welcome Travel Group attraverso incontri dedicati ai servizi e agli strumenti We Focus e Geo Update e introducono un nuovo format verticale focalizzato su vettori, Gds, strumenti commerciali, operativi e biglietteria, con agende tematiche interamente dedicate al comparto aereo.

Ogni appuntamento coinvolgerà fino a 30 partecipanti, in un contesto a numero chiuso cui saranno illustrati i principali trend e le dinamiche di mercato, l’evoluzione del rapporto con i vettori, l’utilizzo dei sistemi Gds e dei tool a disposizione della rete a supporto dell’operatività, insieme ai servizi di biglietteria e alle opportunità di ottimizzazione dei processi.

L’obiettivo è offrire alle agenzie – Iata, non Iata e ai responsabili di biglietteria – una visione strutturata delle soluzioni e delle leve di sviluppo messe a disposizione dal network, rafforzando la competitività nel segmento e stimolando un confronto orientato a risultati concreti su aspettative, criticità e prospettive di sviluppo.

«Il mercato aereo sta attraversando una fase di forte trasformazione, che richiede strumenti evoluti ma anche una visione condivisa – dichiara Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group – Con Focus On Flight vogliamo offrire alle agenzie un momento di confronto concreto sui modelli distributivi, sull’evoluzione del rapporto con i vettori e sugli strumenti di biglietteria che il network può mettere a sistema per rafforzare competitività e marginalità».

Gli incontri saranno condotti dalla direzione con la partecipazione di Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori, Sandro Palumbo, responsabile business travel, e Gennaro Villani, responsabile biglietteria.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group