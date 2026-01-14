Welcome reinventa i fam trip con “Feel the World” e “Feel the Sea”

Si chiamano Feel the World e Feel the Sea. Sono i due nuovi format di viaggi esperienziali e formativi lanciati da Welcome Travel Group e dedicati alle agenzie Welcome e Geo: l’obiettivo è rafforzare la conoscenza del prodotto, migliorare le performance di vendita e consolidare la relazione tra network, agenzie e partner commerciali.

Sviluppati in collaborazione con alcuni dei principali partner, oltre ad Alpitour World e Costa Crociere, i due format sono distinti, ma uniti dalla stessa filosofia: offrire agli agenti un’esperienza diretta, concreta e altamente qualificante, capace di trasformare la conoscenza delle destinazioni e dei prodotti in valore commerciale.

Feel the World accompagna le agenzie alla scoperta delle destinazioni più affascinanti e di tendenza della programmazione dei tour operator partner, con un calendario di viaggi che si svilupperà tra gennaio e novembre 2026. Gli adv avranno l’opportunità di conoscere in modo diretto i plus delle mete, le esperienze distintive e le peculiarità che caratterizzano ogni proposta di viaggio, grazie anche a un accompagnamento qualificato garantito per tutta la durata del programma da rappresentanti dei t.o. e del network.

L’esperienza sul campo diventa così uno strumento strategico per approfondire il prodotto, potenziare il posizionamento dei partner e costruire nuove opportunità commerciali, oltre che rafforzare le relazioni.

Parallelamente Feel The Sea nasce per valorizzare il mondo delle crociere da una prospettiva diversa, più immersiva ed esperienziale. Grazie alla collaborazione con Costa Crociere, il programma – attivo tra gennaio e aprile 2026 – consente alle agenzie Welcome e Geo di approfondire le evoluzioni del prodotto crocieristico e di viverne in prima persona le unicità, sia a bordo, che a terra, con l’obiettivo di arricchire lo storytelling di vendita e offrire al cliente una consulenza sempre più consapevole e qualificata.

Anche in questo caso, la presenza costante di accompagnatori del network e dei business partner della compagnia di crociere, garantisce un percorso coerente, orientato alla crescita professionale e alla relazione commerciale.

Entrambi i format sono caratterizzati da una forte personalizzazione del network. La selezione dei partecipanti sarà a cura dei partner e si baserà su criteri condivisi, pensati per intercettare i profili con maggior potenzialità, massimizzando l’investimento e in un’ottica di partnership evoluta e di lungo periodo.

«Con i format Feel The World e Feel The Sea rinnoviamo il nostro impegno nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto dedicate alle agenzie ̶ commenta Laura Antonioli, responsabile marketing & comunicazione di Welcome Travel Group ̶ Crediamo fortemente nella formazione esperienziale, nella qualità delle relazioni con i nostri partner commerciali e in una conoscenza sempre più approfondita dei prodotti come leve strategiche per supportare la competitività delle agenzie in un mercato in continua evoluzione».

Questi i partner del progetto:

Alpitour World, Costa Crociere, Azemar, Bluserena, Boscolo, Caldana Europe Travel, Chiesa Viaggi, Gioco Viaggi, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Idee Per Viaggiare, Imperatore Travel, Italy Hotels & Resorts, KappaViaggi, Mangia’s, Mappamondo, Naar, Nicolaus, Olympia Viaggi, Ota Viaggi e Quality Group.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group