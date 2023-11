Welcome si allea a Bit:

«Convention in fiera con 1.600 adv»

Accordo tra Welcome Travel Group e Bit Milano: sarà la kermesse meneghina a ospitare la convention nazionale 2024 del network, un evento «senza precedenti e su cui puntiamo molto – ha annunciato l’amministratore delegato di Welcome Adriano Apicella – per la quale abbiamo l’ambizione di portare a Milano almeno 1.600 agenti di viaggi e 100 partner commerciali. Dal 4 al 6 febbraio presso Allianz MiCo uno dei padiglioni della fiera ospiterà un’area Welcome, con la possibilità per i partner del network di aderire a una proposizione commerciale che prevede stand, pacchetto hospitality e partecipazione alle attività, che prevedono incontri allo stand, meeting in sala convegni, tour esperienziali di Milano e serate.

L’annuncio è arrivato durante “Winning ToGether”, l’evento che riunisce il management di Welcome Travel Group e i suoi fornitori partner, in cui si è parlato anche del rebranding, stimolato dal nuovo asset societario.

E la scelta della convention si inserisce nel solco di consolidare i rapporti con i fornitori, «con cui vorremmo parlare non più di relazione commerciale ma di partnership di lunga durata – ha esordito Apicella – ci siamo scelti e lavoriamo insieme sui risultati che intendiamo raggiungere».

I NUMERI. Sono 2.492 le adv del network, e come ha voluto sottolineare Dante Colitta, direttore network: « Non nascondiamo che la fusione ha creato problematiche, abbiamo fatto scelte anche impopolari creando i presupposti perché le adv non in linea prendessero strade diverse e potessimo partire da un gruppo coeso. Le 280 affiliazioni dell’ultimo anno derivano da un processo di scelta reciproco. Sono state 64 le disdette e sono numeri positivi in un settore che ha visto la perdita del 30% di addetti in questi anni. Dato che il 62% è dislocato al nord, l’obiettivo è recuperare circa 5 punti percentuali al centro-sud».

L’incontro con fornitori è stato anche l’occasione di diffondere i numeri e afferma Adriano Apicella che si è trattato di «un anno incredibile. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1,934 milioni, suddivisi tra fatturato Leisure di 1,437 milioni, Vettori 484 milioni, Assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22 e oltre un milione di passeggeri. Le prime evidenze sul 23/24 parlano di un +34 volumi rispetto al 22/23 e del +26 per cento per i pax. Ovvio che guerra in Israele ha rallentato gli ordini ma non ha avuto l’effetto devastante come per il Covid». A incidere sul numero di clienti sono stati vari fattori che di fatto hanno dominato la scena dell’industria, dall’inflazione all’aumento delle tasse, alla concorrenza di mete estere per il Mare Italia a quella delle low cost per il corto e medio raggio.

E la composizione del fatturato riflette il peso importante delle aziende che controllano Welcome e di quelle partner: «Il 58% del fatturato leisure totale è appannaggio degli azionisti, per 837 mln di euro, mentre il restante 42% deriva dai fornitori contrattualizzati. Ecco quindi che tra gli obiettivi rientra quello di ridurre almeno a 120 milioni questi volumi fuori perimetro, grazie alla strategia commerciale di network, ad impianti contrattuali differenzianti e a sistemi di incentivazione mirati».

L’ACCORDO CON CONAD. E rientra nell’ottica di conquistare nuove fette di mercato l’accordo con Conad. «Da un’analisi è emerso che l’86% della clientela non ha mai prenotato in agenzia. Vogliamo precisare che non è previsto un canale diretto. La prenotazione del cliente Conad andrà su codice dell’agenzia attraverso il portale HeyConad e il cliente potrà recarsi anche direttamente nel punto vendita. Abbiamo iniziato l’onboarding delle adv che vogliono aderire, non c’è infatti alcun obbligo. In due settimane abbiamo raccolto 700 adesioni, puntiamo a mille per la fase di lancio, le agenzie verranno inserite nello store locator del portale, la partenza è prevista tra febbraio e marzo».