Welcome Travel chiude il roadshow con 1.300 adv partecipanti

C’è legittima soddisfazione in casa Welcome Travel per il successo del roadshow congiunto (Welcome Days – lA GENTE dei Viaggi – [email protected] dedicato alle agenzie Welcome e Geo Days – lA GENTE dei Viaggi – [email protected] per il brand Geo Travel Network) appena conclusosi.

Due mesi di appuntamenti lungo tutto lo stivale, isole comprese, suddivisi in 17 tappe e 33 sessioni di lavoro con la partecipazione di ben 1.290 agenzie della rete alla presenza della direzione e dei network manager ed il coinvolgimento dei rappresentanti degli azionisti Alpitour World e Costa Crociere sui diversi territori.

Sono state trattate tematiche commerciali in ambito leisure e vettori, di marketing e servizi alla rete, oltre a un approfondimento sulle nuove funzionalità dei portali We Hub e Geo Space a disposizione delle agenzie su cui sono concentrati gli investimenti del network. Gli agenti hanno, così, potuto approfondire come l’utilizzo degli stessi possa decisamente velocizzare il processo di vendita e la sua gestione operativa.

Sono stati inoltre presentati gli andamenti vendite dell’anno in corso relativi ai territori di riferimento delle specifiche tappe e anche a livello nazionale. La percezione degli agenti presenti era decisamente di un generale buon risultato, vista la domanda gestita dai punti vendita, ma il dato presentato ha comunque sorpreso i più. Il trend della rete in ambito leisure registra, infatti, un andamento progressivo di oltre 20 punti percentuali migliore rispetto all’andamento del 2019 e vede più che raddoppiare i volumi prodotti nel 2022 a parità di numerica delle agenzie affiliate. Ma il dato più rilevante è, senz’altro, quello dell’accelerazione delle ultime settimane che vede un trend delle vendite leisure di oltre 50 punti percentuali superiore allo stesso periodo del 2019.

Anche in ambito vettori il dato, seppur ancora di qualche punto negativo rispetto al progressivo 2019, registra comunque un trend superiore alla previsione di budget con, anche in questo caso, una significativa accelerazione degli ultimi 3 mesi. Dunque il momento è decisamente eccezionale e Welcome, in ogni tappa, ha voluto ricordare di essere a fianco, ma soprattutto a supporto, di tutte le agenzie della rete nell’intercettare e capitalizzare, con ogni strumento commerciale, gestionale e di comunicazione, la forte domanda. Un’occasione per ribadire il ruolo del Network che si propone come il “dipendente” in più del punto vendita con un solido e continuo patto di intesa su tutti gli aspetti di business, consolidato durante gli incontri appena conclusosi.

«Incontrarsi è stato importante – ha commentato l’amministratore delegato di Welcome Adriano Apicella – ma lo è stato ancora di più guardarsi negli occhi! Abbiamo condiviso tra colleghi, network e agenti, la nostra vision e la mission, delineando il lavoro che dovremo fare insieme per continuare a innovare e aumentare le nostre quote di mercato. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, soprattutto la tecnologia e ora è arrivato il momento di massimizzare gli sforzi messi in campo negli anni di pandemia e coglierne i frutti. Gli andamenti delle vendite lo stanno dimostrando, valorizzando quello che abbiamo fatto potremo affermare con forza un modello omnichannel che in logica phygital integrerà sempre più l’offline con l’online, mantenendo il ruolo unico e centrale dell’agente di viaggio».