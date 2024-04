Wifi gratis a bordo per All Nippon Airways: si parte dalle Business class

Da questa estate All Nippon Airways (Ana) offrirà ai passeggeri di Business class sui voli internazionali il servizio wifi gratuito.

I passeggeri della Premium economy e della Economy class dovranno invece aspettare la fine di marzo 2025 per avere la possibilità di inviare messaggi di testo gratuiti con il servizio wifi sui voli internazionali.

Il servizio wifi di Ana sui voli internazionali è stato introdotto nel 2014, consentendo ai passeggeri di accedere a internet, alle email e alle piattaforme dei social media. Da allora, l’offerta è stata ampliata per arrivare all’accesso del wifi gratuito sui voli nazionali e per i passeggeri di first class sui voli internazionali.

«Ana si impegna a migliorare continuamente l’esperienza di viaggio e l’ulteriore miglioramento del wifi, utile in volo sia per motivi personali, che di lavoro, è l’ultima offerta in ordine di tempo che proponiamo ai nostri passeggeri I nostri continui sforzi per potenziare i servizi di bordo sono mirati a fornire ai nostri clienti un’esperienza ancora più piacevole e connessa quando viaggiano», ha dichiarato Tomoji Ishii, executive vice president, customer experience management and planning di Ana.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ana