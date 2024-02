Wizz Air, cancellazioni a raffica:

“Ispezioni ai motori”

Consistente cancellazione in Europa dei voli da parte di Wizz Air, che a causa di ispezioni obbligatorie ai motori di Pratt & Whitney ai propri aeromobili ha fermato rotte anche in Italia.

Al momento, i collegamenti interessati dalle cancellazioni sembrerebbero essere anche da e per Ungheria, Romania, Lussemburgo, Serbia e Slovenia, oltre alla rimozione di cinque aerei basati in Polonia e lo stop a collegamenti da e per Albania, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.

Come spiegato a L’Agenzia di Viaggi Magazine, “a causa di queste ispezioni, pianificate per i prossimi mesi e che vanno oltre il controllo della compagnia aerea, le rotte in questione saranno temporaneamente sospese. Impegnati a fornire la migliore esperienza possibile al cliente, stiamo facendo del nostro meglio per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri, implementando le necessarie modifiche agli orari diverse settimane prima delle date di partenza. Tutti i passeggeri interessati che hanno prenotato direttamente con la compagnia aerea vengono informati delle modifiche via email ed sms e viene loro offerto di scegliere tra le tre opzioni più adatte: riprenotare gratuitamente un altro volo, ricevere un rimborso del 120% in credito Wizz o il 100% di rimborso nella forma di pagamento originale”.

Allo stesso tempo, per quest’estate Wizz Air comunica per l’Italia l’introduzione di sette connessioni: “da Roma a Berlino e Amburgo in Germania; a Copenhagen in Danimarca; ad Alicante in Spagna e a Gdansk in Polonia. E ancora da Milano a Tenerife in Spagna e a Parigi in Francia”, fa sapere il vettore al nostro giornale.

La low cost annuncia anche che sta introducendo nuove rotte da Albania, Polonia, Ungheria, Austria, Macedonia del Nord, Regno Unito e Romania per l’estate 2024.