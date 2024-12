Wizz Air, cinque nuove rotte estere da Venezia nella summer 2025

È già tempo d’estate per Wizz Air, che ha annunciato un forte potenziamento su Venezia, dove nella sua prossima summer inserirà 5 nuove rotte da e per la laguna.

A partire da marzo infatti saranno attivati collegamenti verso Madrid, Barcellona, Atene, Sharm-El-Sheikh e Budapest. L’ampliamento sarà reso possibile grazie all’introduzione di un ulteriore Airbus A321neo di ultima generazione, portando così a due gli Airbus posizionati a Venezia nella stagione estiva 2025. Con questa continua espansione Wizz Air intende rafforzare significativamente i collegamenti tra la Serenissima e le principali destinazioni in Europa e non solo. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com e sull’app ufficiale Wizz, a partire da 22,99 euro.

L’Italia rappresenta un mercato strategico per la compagnia, che su Venezia ha così pianificato l’offerta di oltre 500.000 posti nel 2025, con una crescita di quasi l’80% rispetto al 2024. Con questa espansione Wizz Air raggiunge una quota di mercato del 10% al “Marco Polo”, consolidandosi come la seconda compagnia low cost dell’aeroporto.

L’Airbus A321neo consentirà voli giornalieri verso Madrid e Barcellona e tre voli settimanali verso Sharm-El-Sheikh, Atene e Budapest. Inoltre, l’aumento di capacità permetterà di potenziare il collegamento esistente con Chisinau, che passerà da tre a quattro voli settimanali.

Dal lancio delle sue operazioni in Italia nel 2020, Wizz Air ha rapidamente aumentato i propri investimenti in Italia riconosciuto come un mercato strategico. Infatti oggi la compagnia opera una rete di oltre 200 rotte low-cost da 25 aeroporti italiani, collegando i passeggeri a più di 80 destinazioni in 35 Paesi. In 20 anni di sviluppo continuo in Italia, Wizz Air ha aperto cinque basi operative a Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania, impiegando oltre 1.000 membri dell’equipaggio e supportando indirettamente quasi 70.000 posti di lavoro nei settori correlati.

A tal proposito Mauro Peneda, managing director di Wizz Air Malta, ha dichiarato: «Con questo nuovo Airbus A321neo alla nostra base di Venezia aumentiamo la nostra quota di mercato al 10% e posizionandoci come la seconda compagnia low cost più grande all’aeroporto Marco Polo. Le nuove rotte estive verso Madrid, Barcellona, Atene, Sharm-El-Sheikh e Budapest rappresentano un’aggiunta straordinaria al nostro già vasto portafoglio di destinazioni da Venezia, e rispondono alla crescente domanda di viaggi diretti, convenienti e perfetti per vacanze o city break. L’annuncio conferma il nostro impegno verso il mercato italiano, mentre continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di “Wizz 500″».

Dal primo volo da Milano a Katowice nel 2004, Wizz Air ha trasportato oltre 90 milioni di passeggeri da e verso l’Italia, affermandosi come scelta preferita per i viaggi low cost. Nel suo impegno per la sostenibilità, la compagnia opera una delle flotte più giovani ed efficienti dal punto di vista dei consumi, consolidando la propria posizione come leader responsabile del settore.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wizz Air