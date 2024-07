Wizz Air: ecco Amelia, la nuova assistente virtuale dei passeggeri

Ci pensa Amelia. Eccola la nuova assistente virtuale del servizio clienti di Wizz Air, che offre un supporto vocale automatizzato in caso di disservizi sui voli.

I passeggeri riceveranno una telefonata automatizzata con informazioni in tempo reale per aiutare a mitigare l’impatto dei problemi, compresi quelli al di fuori dal controllo delle compagnie, come il maltempo e la carenza di controllo del traffico aereo

Amelia aiuterà i passeggeri alle prese con cancellazioni, ritardi superiori alle cinque ore e riprogrammazioni a migliorare l’esperienza di viaggio e a ridurre gli inconvenienti. Oltre alla nuova soluzione vocale, i clienti di Wizz Air avranno ancora la possibilità di chattare “live” con la nuova assistente virtuale attraverso il chatbot online, in caso sia necessario un ulteriore supporto.

Amelia chiamerà proattivamente i passeggeri interessati per fornire informazioni essenziali e orientarli in caso di disservizio di un volo programmato, con informazioni sullo stato del loro volo e delle opzioni disponibili.

Nel dettaglio, ecco le caratteristiche principali di Amelia:

– Aggiornamento personalizzato sullo stato del volo, i passeggeri sono accolti con il loro nome e i dettagli del volo, seguiti dalle loro opzioni: riprenotazione, ricezione di un rimborso del 120% in credito Wizz o ricezione di un rimborso del 100% della tariffa totale pagata nel metodo di pagamento originale.

– Assistenza per l’alloggio: informazioni su come accedere all’alloggio per la notte, se necessario.

– Punti di contatto: dettagli su dove trovare i rappresentanti aeroportuali per ulteriore assistenza, in base alla posizione del passeggero.

– Canali di comunicazione: dettagli su come Wizz Air li contatterà per aggiornamenti importanti.

– Supporto aggiuntivo: guida su come contattare i desk informativi aeroportuali o la linea di assistenza speciale di Wizz Air per ulteriore aiuto.

Per garantire che i passeggeri ricevano il supporto necessario e per raccogliere feedback sulla loro esperienza, Amelia effettuerà una chiamata di follow-up 30 minuti dopo il contatto iniziale, durante la quale i passeggeri possono confermare se i loro problemi sono stati risolti. Le chiamate sono gratuite per i passeggeri, ma possono applicarsi costi di roaming a seconda del piano di abbonamento del viaggiatore.

Attualmente disponibile in inglese per le partenze da Italia, Romania, Ungheria, Polonia, Regno Unito e Austria, la nuova soluzione vocale di Amelia sarà presto accessibile in più lingue, tra cui italiano, arabo, bulgaro, tedesco, spagnolo, francese, ungherese, polacco, rumeno, russo e ucraino.