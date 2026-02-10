Wizz Air estende la Wizz Class a tutto il network

Servizio Wizz Class esteso a tutta la rete di collegamenti. La decisione di Wizz Air segue il successo ottenuto in un periodo di prova condotto in sei basi operative e la forte domanda da parte dei passeggeri, che ricercano maggiore comfort senza dover pagare tariffe premium.

Inizialmente la Wizz Class era stata introdotta su voli selezionati da e per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton, Londra Gatwick e Roma Fiumicino. In queste basi l’adesione al servizio ha superato le aspettative, in particolare tra i viaggiatori d’affari alla ricerca di maggiore spazio e di un’esperienza di bordo più fluida.

Con questo servizio i passeggeri possono usufruire del posto centrale riservato libero in prima fila (1B e 1E), con uno spazio personale extra e un ambiente più confortevole per rilassarsi o lavorare.

La Wizz Class può essere acquistata come servizio aggiuntivo durante il processo di prenotazione selezionando i pacchetti Smart o Plus, che includono già l’imbarco prioritario e un trolley da 10 kg.

«Dopo aver testato la Wizz Class in sei delle nostre basi e aver ricevuto feedback estremamente positivi – ha spiegato Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air – è apparso chiaro che i passeggeri, specialmente chi viaggia per lavoro, apprezzano il comfort e lo spazio extra forniti da questo servizio. Anche con il lancio iniziale limitato, la domanda ha superato le nostre aspettative».