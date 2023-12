Wizz Air inaugura la rotta Catania-Bruxelles

Nuova rotta Catania–Bruxelles Charleroi per Wizz Air. La compagnia aerea low cost ungherese ha appena inaugurato la tratta che collega la Sicilia con il Belgio.

D’ora in poi i passeggeri in partenza dall’aeroporto siciliano potranno beneficiare di un volo diretto con la capitale belga per raggiungere velocemente, per lavoro, o per turismo, quella che è la sede istituzionale dell’Unione europea, una città ricca di storia artistica ed architettonica.

Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group, ha così commentato il nuovo volo: «Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rotta Catania-Bruxelles, con la quale ampliamo le opzioni di viaggio e offriamo ai nostri passeggeri siciliani collegamenti diretti con una delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Questo riflette l’impegno della compagnia aerea nel garantire una connettività senza interruzioni a prezzi accessibili per i nostri passeggeri».

In occasione del Natale e della stagione invernale, Wizz Air ha deciso di portare la registrazione per il Multipass fino al termine del 1° marzo 2024. Il Multipass è un piano di abbonamento aereo che offre ai passeggeri la possibilità di fissare i prezzi dei biglietti e dei bagagli per l’intero periodo di sei mesi su rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia.