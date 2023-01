Wizz Air inaugura la rotta da Venezia-Yerevan

Wizz Air ha avviato il suo volo dall’aeroporto Marco Polo di Venezia allo Zvartnots di Yerevan, in Armenia. La nuova rotta rafforza ulteriormente la presenza del vettore nella sua base veneziana, con una frequenza bisettimanale.

Oltre a tariffe basse, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità con il servizio Wizz Flex da aggiungere alla prenotazione che assicura ai passeggeri un ulteriore livello di protezione; e la scelta di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a tre ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air, ha sottolineato: «La nostra compagnia continua a impegnarsi per offrire ai suoi passeggeri nuove rotte interessanti e opportunità di viaggio a basso costo per esplorare l’Europa e oltre. La nostra partnership con l’aeroporto Marco Polo, il Gruppo Save e lo Zvartnots di Yerevan ha portato al nuovo collegamento tra Italia e Armenia e questa nuova aggiunta alla nostra rete di rotte da Venezia garantisce nuove opportunità per i passeggeri italiani e armeni a bordo della nostra giovane ed efficiente flotta, volando tra queste due città con incredibili attrazioni da visitare».

Da parte sua Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation Gruppo Save, ha osservato: «Wizz Air rafforza così la sua presenza nella base di Venezia, espandendo ulteriormente il portafoglio di offerta. Yerevan è la prima di una rosa di destinazioni di medio-lungo raggio che la compagnia andrà ad inaugurare nel 2023. Questo collegamento diretto è un’importante opportunità non solo per la comunità armena, presenza forte del nostro territorio che sta accogliendo con entusiasmo la notizia del volo, ma anche per i collegamenti legati al segmento business e lo sviluppo leisure».