Wizz Air, la scalata italiana passa da Palermo

In poco meno di due mesi Palermo diventa la 39ª base di Wizz Air nel mondo con 10 rotte operate verso 7 Paesi. Un potenziamento che consentirà alla low cost ungherese di raggiungere uno share del 10,4% e di diventare la seconda compagnia aerea nel Paese per quota di mercato.

È uno dei primi step del nuovo anno, dopo che nel 2025 Wizz Air ha registrato risultati record con 335mila voli di linea operati in tutta la sua rete e un movimento complessivo di 68,6 milioni di passeggeri. Nel solo mercato italiano Wizz Air ha operato oltre 90mila voli, trasportando sulle rotte da e per l’Italia più di 21 milioni di persone.

Da qui il focus sull’Italia e in particolare sulla Sicilia: da agosto l’aeroporto Falcone Borsellino ospiterà due aeromobili di ultima generazione, consentendo alla compagnia di rafforzare in modo stabile la propria operatività sullo scalo e di ampliare in maniera significativa l’offerta di collegamenti. L’espansione da Palermo si concentra innanzitutto sul rafforzamento dei collegamenti nazionali, pensati per rispondere alle esigenze concrete di mobilità dei cittadini siciliani, in particolare per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare.

Nel dettaglio, a partire dal 1° agosto 2026, Wizz Air attiverà il collegamento Palermo-Milano Malpensa due volte al giorno (14 frequenze settimanali), affiancato da Palermo-Bologna con 11 voli settimanali e da Palermo-Venezia con 10 voli settimanali. A completare l’offerta domestica la rotta Palermo-Torino, con frequenza giornaliera, in avvio dal 4 maggio 2026.

Wizz Air rafforza anche l’offerta internazionale da Palermo, a supporto della domanda leisure dei passeggeri siciliani. Dal 1° agosto 2026 sarà operativo il nuovo collegamento Palermo-Tel Aviv con 3 voli a settimana (lunedì, mercoledì e sabato), mentre dal 2 agosto partirà la rotta Palermo-Sharm el-Sheikh con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica).

L’investimento della compagnia è stato reso possibile grazie alla partnership strutturata e di lungo periodo con Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, e rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo della connettività aerea della Sicilia. Infatti, nel corso del 2026, la compagnia prevede di mettere in vendita quasi un milione di posti, con un incremento di capacità superiore al 200% rispetto ad oggi.

«La riapertura della nostra base a Palermo – ha sottolineato Ian Malin, cfo Wizz Air – è il risultato diretto delle ottime performance registrate a partire da dicembre e della solidità della nostra partnership con Gesap. Basando due aeromobili rispondiamo a una chiara domanda di collegamenti più frequenti e convenienti».

Da parte sua l’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, ha aggiunto: «La scelta di basare due aeromobili di ultima generazione sullo scalo palermitano conferma la solidità del percorso industriale intrapreso da Gesap e rafforza in modo strutturale la connettività aerea del territorio. Una base significa continuità operativa durante tutto l’anno, incremento delle frequenze, maggiore affidabilità del servizio e un’offerta di collegamenti più ampia e accessibile, pensata per rispondere alle esigenze di mobilità di cittadini, imprese e turisti».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Wizz Air