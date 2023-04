Wizz Air: nono Airbus a Fiumicino in vista dell’estate con l’operativo più ricco di sempre

Wizz Air festeggia l’arrivo del suo nono aeromobile Airbus A321neo all’aeroporto di Roma Fiumicino. E’ il primo dei tre nuovi Airbus assegnati a Roma per la stagione estiva, che portano il numero totale di aeromobili nella base a 11 e a 25 in tutta Italia, in vista della stagione estiva.

I nuovi velivoli supporteranno le operazioni sulle nuove rotte per Gothenburg, Lussemburgo, Baku e Kuwait e contribuiranno ad aumentare la frequenza su 8 rotte già operative. In questo modo la compagnia ungherese aumenta ulteriormente il suo network dall’Italia fino a un totale di oltre 200 rotte, operando il suo più grande programma di sempre nell’estate del 2023.

Il nuovo Airbus offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica, del 20% del consumo di carburante e del 50% delle emissioni di ossido di azoto. Wizz Air lavora per ridurre ulteriormente le sue emissioni di CO2 del 25% entro il 2030.

«Il nono aeromobile nella base di Fiumicino ci aiuterà a continuare a far crescere il nostro network da Roma –sottolinea Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air – Siamo lieti che si tratti di un altro A321neo, il tipo di aeromobile più sostenibile ed efficiente della sua categoria».