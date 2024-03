Wizz Air, per la prossima estate oltre 200 rotte dall’Italia

Per la prossima stagione Wizz Air opererà oltre 200 rotte dall’Italia verso 40 Paesi in Europa e non solo. Sono sette le nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife, per un’offerta complessiva, per i viaggiatori, di 13 milioni di posti. Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. Le tariffe adottate partono da 14,99 euro e sono disponibili sul sito web del vettore oltre che sulla app mobile.

Poche settimane fa, però, la compagnia era stata costretta a stata costretta a cancellare molti voli in Europa, Italia compresa e in particolare in Sicilia, a causa di ispezioni obbligatorie ai motori di Pratt & Whitney ai propri aeromobili: quasi 40 aerei “parcheggiati” su una flotta totale di 200.

Il programma estivo di Wizz Air offre complessivamente voli per oltre 90 destinazioni. Nel dettaglio i collegamenti garantiti toccano gli scali di Tirana (Albania), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), diverse località in Spagna, tra cui Alicante, Valencia, Tenerife, Madrid e Barcellona, nove in Grecia con Santorini, Skiathos, Corfù, Heraklion e Atene, ma anche verso Parigi, Lione e Nizza (Francia), Londra (Regno Unito), Berlino, Amburgo e Dortmund (Germania), Copenaghen (Danimarca), Erevan (Armenia), Baku (Azerbaigian) e molte altre.

Inoltre, Wizz Air offrirà voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite degli Europei di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili a un prezzo fisso di 159 euro.

Il piano operativo studiato nasce dalla crescente valenza del mercato italiano: durante la scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno infatti scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l’Italia. La maggior parte di loro ha prenotato i voli con largo anticipo, privilegiando destinazioni come Sicilia, Spagna e Regno Unito.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wizz Air.