Wizz Air potenzia i servizi a Catania e avvia le operazioni su Comiso

Prosegue l’espansione di Wizz Air a Catania. La compagnia ungherese ha assegnato all’aeroporto siciliano un altro dei suoi aeromobili Airbus A321neo, tra i più nuovi e più sostenibili della sua categoria, e avviato le operazioni su Comiso. Queste aggiunte renderanno Wizz Air la compagnia aerea numero uno a Catania, portando nuova connettività ai cittadini della Sicilia orientale. A partire dalla stagione invernale 2023-2024, questa espansione, insieme all’aggiunta di altri voli per Catania da tutto il network, consentirà il lancio di sette nuovi collegamenti e l’aumento delle frequenze su nove rotte esistenti.

I nuovi servizi aggiungeranno oltre 800.000 posti in più per i passeggeri in Sicilia, facendo crescere la presenza di Wizz Air sul mercato del 34%. In totale, Wizz Air ha ora più di 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

Nel dettaglio i passeggeri potranno ora volare con Wizz Air da Catania ad Amburgo, Francoforte-Hahn, Parigi Beauvais, Bruxelles Charleroi e Sharm El Sheikh. Inoltre, Wizz Air aumenterà la frequenza dei suoi voli tra Catania e Bologna, Torino, Memmingen, Bucarest, Budapest, Varsavia, Cracovia e Katowice e Sofia. Inoltre, la compagnia aerea lancerà le operazioni per Comiso dalla sua base di Tirana nel settembre 2023 e da Milano Malpensa nell’estate 2024.

«Sappiamo quanto sia importante per i siciliani rimanere in contatto con il resto d’Italia – nota Robert Carey, presidente del Gruppo Wizz Air –Con questa crescita, rafforziamo ulteriormente la nostra offerta in Sicilia aumentando la capacità del 34%, rendendo Catania la pietra miliare della nostra presenza nel Sud Italia».

«Diamo il benvenuto a Comiso a Wizz Air – sottolineano la presidente e l’ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi – che ringraziamo per aver scelto ancora una volta la rete aeroportuale siciliana del Sudest per espandersi, puntando anche sul nostro aeroporto ragusano per collegare la Sicilia orientale con Tirana».