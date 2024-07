Wizz Air, quattro nuove rotte da Roma per l’autunno

Si consolida la presenza di Wizz Air su Roma con l’ampliamento della sua rete di voli low cost su Fiumicino con quattro nuove rotte per Lisbona in Portogallo, Poznan in Polonia, Bacau in Romania e Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina. Il nuovo collegamento con Lisbona avrà un servizio giornaliero a partire dal 28 ottobre, mentre Poznan sarà servita tre volte a settimana a partire dallo stesso giorno. La rotta Roma-Bacau prenderà il via il 29 ottobre e sarà operata quattro volte a settimana. I voli tra Roma e Sarajevo saranno operati tre volte a settimana a partire dal 29 ottobre.

A conti fatti, Wizz Air collega ora Roma con oltre 70 destinazioni in Europa e oltre. Insieme alle sei nuove rotte recentemente annunciate da Milano, Wizz Air porta a 10 i nuovi servizi a tariffe basse in Italia questo autunno, offrendo 1.000.000 di posti aggiuntivi di andata e ritorno all’anno per i passeggeri italiani.

E in occasione della presentazione della “Wizz Air Rome Half Marathon” che si terrà per la prima volta a Roma il 20 ottobre 2024 József Váradi, ceo di Wizz Air, ha dichiarato: «Si concretizza l’impegno a lungo termine di Wizz Air in l’Italia. Vent’anni fa, nel primo giorno di operazioni, uno dei primi voli di Wizz Air è atterrato a Milano e Roma; fin da allora abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza e investito nel Paese. Ad oggi abbiamo 24 aeromobili in 5 basi in Italia e serviamo oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 Paesi, da 25 aeroporti italiani. Continua il nostro impegno verso Roma, la più grande base Wizz in Italia, e presto apriremo il nostro nuovo centro di addestramento a Fiumicino, oltre a espandere ulteriormente la nostra rete di voli low cost con quattro nuove rotte verso Lisbona, Poznan, Bacau e Sarajevo.

Insieme alle più recenti rotte a Milano annunciate la scorsa settimana, «stiamo aggiungendo un ulteriore milione di posti a sedere nel mercato italiano. Wizz Air è sempre stata sostenitrice della mobilità e di uno stile di vita attivo. Correre e viaggiare a basso costo hanno molto in comune: entrambe sono attività democratiche, migliorano la vita delle persone mantenendole attive e creano nuove esperienze accessibili a tutti. Dal 2023 quasi 130.000 corridori hanno partecipato agli eventi di corsa di Wizz Air a Milano, Cluj Napoca, Londra, Budapest, Debrecen, Skopje, Sofia e Venezia. È per me un particolare piacere aggiungere la Wizz Air Rome Half Marathon a questo portafoglio e speriamo che questa manifestazione attiri molti corridori italiani e stranieri», ha concluso Varàdi.