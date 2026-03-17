Wizz Air si rafforza a Malpensa con il decimo aereo

Aeromobile numero 10 a Milano Malpensa dal 25 ottobre 2026. Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza all’aeroporto meneghino e insieme a Sea Milan Airports annuncia una nuova fase di sviluppo della sua base.

Con il nuovo aereo aumenterà ulteriormente la capacità operativa della compagnia, generando 500.000 posti aggiuntivi all’anno. L’espansione contribuirà anche allo sviluppo dell’economia locale creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti lungo la filiera locale.

In questo modo Malpensa continuerà a crescere come seconda base più grande di Wizz Air in Italia, con una rete di 47 collegamenti in 21 Paesi. Questo sviluppo permetterà a Wizz Air di espandere ulteriormente la connettività da Milano attraverso il lancio di cinque nuove rotte internazionali, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in tutta Europa: Dortmund, Bilbao, Cluj, Iași e Palma di Maiorca.

Queste, nel dettaglio, le nuove rotte opereranno:

– Milano Malpensa-Dortmund: giornaliero (dal 25 ottobre 2026).

– Milano Malpensa-Bilbao: da 4 a 5 frequenze settimanali (lancio rotta dall’11 maggio 2026).

– Milano Malpensa-Cluj: martedì, giovedì, sabato e domenica (dal 10 maggio 2026).

– Milano Malpensa-Iași: lunedì, mercoledì e venerdì (dal 20 maggio 2026).

– Milano Malpensa-Palma di Maiorca: giornaliero (dall’11 maggio 2026).

Accanto al lancio di nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforzerà anche il proprio network nazionale da Malpensa, migliorando ulteriormente la connettività tra il Nord e il Sud. La compagnia introdurrà due nuove rotte verso Napoli e Palermo, ampliando le opportunità di viaggio. Il collegamento tra Malpensa e Napoli sarà ulteriormente rinforzato con un aumento da voli giornalieri a bi-giornalieri a partire dal 1° settembre, rispondendo alla forte domanda di viaggi tra le due città.

Dalla prossima stagione estiva, inoltre, i voli da Malpensa opereranno fino a 22 frequenze settimanali verso Catania e fino a 7 settimanali verso Lampedusa, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità.

La compagnia sta espandendo la capacità su alcune delle rotte internazionali più popolari da Milano, tra cui Corfù, Heraklion, Tirana, Valencia e Varsavia, garantendo una maggiore disponibilità di posti su destinazioni che continuano a registrare una forte domanda da parte dei passeggeri.

Durante quest’anno – prima dell’assegnazione del 10° aeromobile – la compagnia ha previsto di dispiegare quasi 5,5 milioni di posti dalla città, +19,5% rispetto al 2025. Dall’inizio delle sue operazioni a Malpensa, Wizz Air ha trasportato oltre 18,2 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto.

L’espansione a Milano fa parte della più ampia strategia di crescita di Wizz Air in Italia. Nel 2026, la compagnia prevede di offrire 27 milioni di posti nel Paese, operando con una flotta di 36 aeromobili dislocati nelle sue sei basi italiane di Catania, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Venezia. Complessivamente, il network italiano di Wizz Air comprende 290 rotte verso 33 Paesi.

«Milano – sottolinea Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air – continua a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita di Wizz Air in Italia e in tutta Europa. L’aggiunta del nostro decimo aeromobile a Malpensa segna una pietra miliare importante nello sviluppo di questa base e riflette il nostro impegno a lungo termine verso la regione. Espandendo il nostro network con nuove destinazioni internazionali, rafforzando i collegamenti nazionali chiave e aumentando la capacità sulle rotte ad alta domanda, rendiamo il viaggio ancora più accessibile per i passeggeri del Nord Italia».

«Questo ulteriore investimento – osserva Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Milan Airports – conferma la fiducia della compagnia nello sviluppo di Malpensa, gateway strategico per la connettività internazionale del Nord Italia. Una crescita che contribuirà ad ampliare le opportunità di viaggio per i passeggeri e a sostenere lo sviluppo del traffico, del turismo e dell’economia del territorio».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Wizz Air