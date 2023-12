Wizz Air svela tre nuove rotte da Roma e Catania

Per Wizz Air tre nuove rotte: da Catania per Amburgo e Parigi Beauvais, e da Roma per Debrecen.

Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles dallo scalo siciliano di Fontanarossa, ora la compagnia vola da Catania anche per Parigi, città che non ha bisogno di presentazioni, e Amburgo, la seconda più popolosa della Germania, famosa per il suo centro storico, i suoi canali pittoreschi e la vivace scena artistica.

Da Roma Fiumicino partiranno d’ora in poi anche voli per Debrecen. La città ungherese patrimonio Unesco, tra la catena montuosa dei Carpazi, è uno dei centri culturali più importanti della nazione. I voli per Debrecen saranno operativi due volte alla settimana.

Ripresi anche i voli per Chisinau, in Moldavia, dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, due volte alla settimana.

Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group, ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare l’inaugurazione delle nuove rotte Wizz Air, grazie alle quali offriamo ai nostri passeggeri italiani l’opportunità di esplorare destinazioni uniche in tutta Europa. Inoltre, siamo felici di riprendere le operazioni per Chisinau e garantire nuovamente il collegamento aereo tra la Moldavia e due importanti città come Roma e Milano. Ciò riflette il nostro impegno nel garantire connessioni a tariffe accessibili e un’esperienza di viaggio di alta qualità».